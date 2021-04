AvePoint erhöht sein Channel-Engagement in der DACH-Region bereits seit dem vergangenen Jahr. Mit der Ernennung von Juliane Kunath zur Channel Managerin DACH bekommt dieses Engagement nun auch ein bekanntes Gesicht. Kunath war nach einem erfolgreich abgeschlossenen dualen Studium zur Diplom-Wirtschaftsinformatikern bei IBM und einer Station als Marketing Managerin bei dem auf Software Engineering spezialisierten Münchner Unternehmen ARS, heute einem Teil der Timetoact-Gruppe, kam Kunath 2008 zu Ingram Micro. Bei Ingram Micro war Kunath seitdem mit unterschiedlichen Aufgaben rund um den Vertrieb und Business Development von Enterprise-Software und Cloud-Angeboten betraut, zuletzt als Senior Manager für Hyperautomation, Cloud, Security & Software.

Anfang April nahm sie ihre neue Tätigkeit bei AvePoint auf. Hier verantwortet sie das Channel-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Damit ist sie auch für den Ausbau des Geschäfts über Partner in der Region sowie den Ausbau des Leistungsangebots des Anbieters für seine Partner zuständig. Außerdem unterstützt sie Partner beim Ausbau ihres Serviceangebots rund um AvePoint-Lösungen.

ChannelPartner Workshop: Ergänzende Lösungen zu Microsoft 365

"Wir als AvePoint haben unsere Investitionen in den Channel in diesem Jahr verdoppelt und unsere Channel-Mannschaft weltweit massiv verstärkt", berichtet Steven Kugler, VP Channel & Mid-Market Sales DACH. "Juliane Kunath nun in der neu geschaffenen Position als Channel Manager in unserer Region an Bord zu haben, untermauert den Stellenwert des Partnergeschäfts für AvePoint. Unsere Ambition ist es, den deutschsprachigen Channel zu begleiten, noch besser zu unterstützen und somit in DACH signifikant gemeinsam wachsen zu können." Kugler ist sich sicher, das Kunath mit ihrer langjährigen Channel-Expertise dem Unternehmen helfen kann, die Partner "dediziert zu betreuen und somit das gemeinsame Geschäft zu beschleunigen und auszubauen."

"AvePoint bewegt sich inmitten der IT-Trends, die durch die Pandemie eine Beschleunigung erfahren haben: der digitalen Transformation, dem Weg in die Cloud und der Remote-Zusammenarbeit", sagt Kunath über ihren neuen Arbeitgeber. "Das Unternehmen hat bereits eine gute Partnerarbeit, vor allen Dingen in der DACH-Region, geleistet. Ich freue mich, den nächsten Schritt begleiten zu dürfen, nämlich die Unterstützung zu bieten, welche das AvePoint-Ökosystem braucht, um erfolgreich zu sein - und somit unser Partnerbreite deutlich zu entwickeln. Mich reizt es sehr, für diese spannende Reise mein Partner- sowie Herstellernetzwerk einbringen zu können."

