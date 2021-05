Arrow hat seine Distributionsvereinbarung mit Juniper auf Deutschland und Frankreich erweitert. In anderen Ländern arbeiten VAD und Hersteller schon länger zusammen. In Deutschland war bis vor einiger Zeit neben Nuvias und seit Anfang 2020 Westcon noch Tech Data Juniper-Distributor. Das Team dort wurde aber aufgelöst und mit Arrow hat der Netzwerk- und Security-Anbieter nun einen Distributor an Bord, mit dem er auch neue Vertriebspartner anzusprechen hofft.

Technisch kann er ihnen nach der Übernahme von Mist Systems im Frühjahr 2019 etwas mehr bieten als bei seiner ersten Zusammenarbeit mit Arrow, die 2017 endete. Mist Systems hatte sich bei seinem Deutschland-Start als WLAN-Spezialist positioniert. Die Ergänzung des Portfolios um WLAN-Know-how war bei Juniper längst überfällig. Viel wertvoller dürfte aber die von Mist Systems für seine Produkte entwickelten Technologien zur automatischen Optimierung, Selbstheilung und Selbststeuerung von Netzwerken insgesamt gewesen sein. Die jedenfalls übernahm Juniper umgehend in sein bestehendes Portfolio und sieht sie nun als wichtiges Differenzierungsmerkmal gegenüber dem Wettbewerb.

"Juniper wandelt sich von einem traditionellen Netzwerkanbieter zu einem Anbieter innovativer KI- und Cloud-basierter Netzwerklösungen", fasst Paul Karrer, Geschäftsführer des Bereichs Enterprise Computing Solutions von Arrow in Deutschland diese Veränderungen zusammen. Mit Juniper im Portfolio erhalten die Arrow-Vertriebspartner die Möglichkeit, künftig von enormen Geschäftschancen im Enterprise-Markt zu profitieren."

"Wir bieten dem Vertriebskanal die Möglichkeit, den Anforderungen der Endkunden mit innovativen Technologien zu begegnen, die die operative Umgebung vereinfachen", erläutert Bert Zeleken, Director Partner Sales bei Juniper Networks. "Wir haben mit unseren Partnerprogrammen wie Enterprise+ große Erfolge erzielt und freuen uns darauf, mit Hilfe von Arrow viele neue Partner zu gewinnen."

