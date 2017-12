Göttmann wird gemeinsam mit Ralph-Peter Rembor die Geschäfte der KWP Inside HR GmbH leiten. Ziel ist es, Kunden bei der Digitalisierung ihres HR-Bereichs zu unterstützen.

Mit Kai Göttmann gewinnt KWP Inside HR einen ausgewiesene Cloud-Experten und erfahrenen Manager, der durch seine Doppelrolle den engen Schulterschluss zwischen Mutter und Tochter stärken soll, um Kunden ganzheitlich und fachbereichsübergreifend bei der erfolgreichen Unternehmenstransformation zu begleiten. Er tritt die Nachfolge von Joachim Volpert an, der die Geschäftsführung der KWP Inside HR zum 1. Dezember 2017 aufgegeben hat. Bei dieser Aufgabe wird Götttmann durch Ralph-Peter Rembor unterstützt, der fast 20 Jahre lang bei SAP gearbeitet hat und als erfahrener Manager im Bereich Personalwirtschaft gilt.

Doppelspitze mit Cloud- und HR-Expertise

Göttmann ist seit über zwei Jahren Mitglied der Geschäftsleitung der All for One Steeb AG. Davor war er fast zehn Jahre bei Microsoft tätig, vorwiegend in der Channel-Betreuung. Vor seinem Engagement bei Microsoft hat der Diplom-Kaufmann mehrere Jahre bei Oracle gearbeitet - im Vertrieb, Marketing und Business Development. Seine berufliche Karriere in der IT begann er bei IBM.

Bei der KWP Inside HR wird sich Göttmann vornehmlich mit dem Vertrieb von SAP SuccessFactors befassen. Diese HR-Software aus der Cloud umfasst alle HR-Kernprozessen, als auch das Talentmanagement, HR-Analysen und Kollaboration reicht.

KWP Inside HR beschäftigt aktuell über 230 Mitarbeiter an 13 Standorten. Zu den Kunden der All for One Steeb-Tochter zählen Mittelständler, die ihre Personalabteilung mit schnell und einfach nutzbaren HR-Full-Service-Lösungen aus der Cloud vom administrativen Massengeschäft befreien möchten.