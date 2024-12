Am 6. Januar 2025 wird Kai Grunwitz seine neue Position als Präsident von Kyndryl Deutschland antreten. Stephen Leonard, der im Mai 2024 die Rolle des Deutschland-Chefs bei Kyndryl von Markus Koerner interimistisch übernommen hatte, wird sich innerhalb des Konzerns neuen Aufgaben widmen.

Der global tätige IT-Dienstleister hat 2023 in Deutschland Erlöse in Höhe von rund 700 Millionen Euro erzielt (Quelle: Lünendonk). Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte das Ende 2021 von IBM ausgegliederte Unternehmen rund 900 Mitarbeiter hier zu Lande.

Der neue Deutschland-Chef bei Kyndryl, Kai Grunwitz, ist seit 30 Jahren in der IT-Branche tätig. Die vergangenen zehn Jahr war er bei NTT Data tätig, wo er unter anderem als Country Manager Germany, SVP Security EMEA sowie als Head of Transformational Portfolio, Innovation & Alliances wirkte. Davor war er bei Sun Microsystems und Oracle beschäftigt, dort auch in der Geschäftsleitung der deutschen Niederlassung.

Seine Karriere in der IT-Branche startete Grunwitz 1995 bei dem US-amerikanischen Softwarehaus Compuware, anschließend ging es für ihn zu dem IBM-Wettbewerber Amdahl. Danach war Grunwitz neun Jahre lang in der IT-Beratung tätig. Neben seiner beruflichen Laufbahn ist der Manager Mitglied des Bitkom-Vorstands, im November 2024 wurde er zu einem der "Top 50 Global Cybersecurity Tought Leaders & Influencers" gekürt.

Nun freut sich Grunwitz, die Leitung von Kyndryl Deutschland übernehmen zu dürfen: "Es sind gerade spannende Zeiten, Unternehmen in Deutschland stehen vor enormen Herausforderungen. Sie spüren den zunehmenden Wettbewerb, steigende Anforderungen an Cybersicherheit und den Druck, die digitale Transformation trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten voranzutreiben", sagte Grunwitz bei seiner öffentlichen Vorstellung am Kyndryl-Deutschland-Standort in München.

Sein neues Unternehmen sieht der Manager gut aufgestellt, um diese Herausforderungen zu meistern: "Gerade in diesen Zeiten sind unsere langjährigen Erfahrungen im Betrieb kritischer Infrastrukturen sowie unsere innovativen Transformationsleistungen ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Wir sind der ideale Partner, um geschäftskritische IT-Systeme zu modernisieren, abzusichern und langfristig zukunftsfähig zu machen. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern sehe ich großes Potenzial, neue Maßstäbe in der Digitalisierung zu setzen und Unternehmen dabei zu unterstützen, nachhaltig erfolgreich zu sein", so der neue Präsident von Kyndryl Deutschland.



