RingCentral erweitert mit Karl Ciarkowski sein DACH-Team. Der 35-Jährige bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Contact Center sowie Tele- und Cloud-Kommunikation zu seinem neuen Arbeitgeber. Für ihn wurde die Position des "Contact Center Sales Specialist" neu geschaffen. In ihr soll er den Ausbau des Portfolios für Contact Center im DACH-Raum voranbringen. Das umfasst unztr dem Dach "RingCentral Collaborative Contact Center" sowohl Angebote für Unified Communications as a Service (UCaaS) als auch Contact Center as a Service-Lösungen (CCaaS).

"Deutschland ist einer der größten europäischen Märkte für Contact Center und die Adoption von Cloud-Lösungen schreitet kontinuierlich voran - vor allem auch hinsichtlich KI-gestützter Lösungen", sagt Ciarkowski. "Die waren auch auf der diesjährigen CallCenterWorld in Berlin einer der am meisten diskutierten Trends. RingCentral ist einer der führenden Anbieter in diesem Bereich. Dementsprechend freue ich mich bereits darauf, als Contact Center Sales Specialist den Aufbau und die Erweiterung der Contact Center-Angebote von RingCentral im DACH-Raum voranzutreiben sowie auf den Austausch mit Kunden und Partnern."

Zuletzt leitete Ciarkowski bei Odigo als Presales Country Manager (Germany) alle Presales- und Bid-Management-Prozesse im Deutschlandgeschäft des französischen CCaaS-Experten. Davor war er als Presales Consultant beim Unified-Communications-Anbieter Enreach. Dort verantwortete er unter anderem die technische und kommerzielle Produktpräsentation von Cloud-basierten Angeboten sowie die Presales-Unterstützung von Partnern.

