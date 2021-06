Das Salesforce-Beratungsunternehmen Nextview hat Karsten Ötschmann zum Mitglied seines Beirats ernannt. Ötschmann wird die Aufgabe zum 1. Juli übernehmen. Er bringt dafür insgesamt mehr als 25 Jahre Erfahrung in Beratungsunternehmen mit. Ötschmann war zuvor bei Lodestone, Infosys Lodestone/Infosys Consulting und zuletzt bei PricewaterhouseCoopers (PwC). Dort hatte er mehrere Führungspositionen inne und war unter anderem Technology Consulting Leader. Als Mitglied des Beirats wird er den Vorstand von Nextview in Bezug auf Strategie und deren Umsetzung beraten.

Nextview positioniert sich als europäisches Salesforce-Beratungsunternehmen. Das Unternehmen hat 2020 Jahr eine erhebliche Investition von Salesforce Ventures erhalten und will demnächst Design-Thinking-Center in Frankfurt am Main, München und Berlin eröffnen. "Die Design-Thinking-orientierte Herangehensweise und sehr ausgeprägte kundenorientierte Kultur von Nextview haben mich sofort begeistert", sagt Ötschmann über seinen neuen Arbeitgeber. Nextview sei "die herausragende und unabhängige Salesforce-Beratung auf dem europäischen Markt", verfüge über "ein riesiges Potenzial" und er freue sich sehr darauf, das Unternehmen in den nächsten Jahren mit seinen Erfahrungen bei seinem geplanten Wachstum zu unterstützen, fährt Ötschmann fort.

"Wir wachsen schnell, und Karsten ist durch seine umfangreiche Erfahrung in der Lage, aufzuzeigen, wie dieses Wachstum nachhaltig gesichert werden kann", lobt Huub Waterval, CEO von Nextview, den baldigen Neuzugang. Er sei der Überzeugung, dass Nextview den richtigen Weg eingeschlagen habe, um als Salesforce-Beratungsunternehmen "europaweit die Nummer Eins zu werden."

In diesem Bemühen hat Nextview Anfang des Jahres bereits Angélique Werner zum Managing Director Deutschland berufen. Die Managerin kam von Salesforce, wo sie nahezu acht Jahre beschäftigt war. Zuletzt war Werner bei dem CRM-Anbieter als Head of Business Value und Aufsichtsrätin tätig war.

