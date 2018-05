Der IT-Management-Spezialist Kaseya fusioniert mit Unitrends, einem Anbieter von Komplettlösungen für Backup und Continuity. Sowohl Kaseya und Unitrends werden allerdings auch künftig unter der jeweils eigenen Marke am Markt auftreten. Hinter beiden Unternehmen steht der Finanzinvestor Insight Venture Partners. Bereits bisher arbeiteten Kaseya und Unitrends im Rahmen einer OEM-Vereinbarung zusammen. Außerdem konnten Kaseya-Kunden bereits bisher die Unitrends-Lösungen einsetzen. Der Aufwand für die technische Integration ist nun also gering.

Mit der Verbindung der Technologien für Business Continuity und Desaster Recovery (BCDR) von Unitrends mit der IT-Management-Suite von Kaseya sollen künftig sowohl Managed Service Provider als auch KMU angesprochen werden. Das kombinierte Angebot umfasst neben Remote Monitoring und Management auch Endpoint Security, Netzwerk-Monitoring, Netzwerk-Management, Professional Services Automation (PSA), IT Service Desk, Security sowie Backup und Desaster Recovery.

Kaseya verfolgt mit der Fusion mit Unitrends seinen Plan weiter, eine vollständig IT-Management-Lösungen für MSP und Großunternehmen anzubieten. Unitrends konzentriert sich eigenen Angaben zufolge auch in Zukunft darauf, mittelständischen und großen Unternehmen Lösungen für BCDR und DRaaS (Desaster Recovery as a Service) anzubieten. Für die Channel-Partner soll sich durch die Fusion nichts ändern und auch an der Entwicklung von Produkten MSPs will Unitrends festhalten.

Kaseya bringt seine Produkte seit 2016 über den Value-Added Distributor ADN in Deutschland in den Markt. Unitrends arbeitet mit den Distributoren Priantound Novastar zusammen. Im Mai 2016 wurde Zycko als EMEA-Distributor gezeichnet. Nach dem Zusammengehen der drei Value-Added-Distributoren Wick Hill, Zycko und Siphon zur Nuvias Group wurde die Vereinbarung vom neuen Unternehmen fortgeführt.

