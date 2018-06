Die Bindungen zwischen derAdvanced Digital Network Distribution GmbHundKaseya Ltd.mit Hauptsitz in Dublin wurden weiter gestärkt. Laut ADN setzt Kaseya ab sofort auf den Channel und fokussiert den Bochumer VAD als bevorzugten Distributor in der DACH-Region.

Mit Kaseya verfolgt ADN das Ziel, eine IT-Systemmanagement Plattform anzubieten, die eine Verwaltung kompletter IT-Umgebungen erlaubt und die sämtliche relevanten Informationen in einem einzigen Dashboard integriert. Deshalb werde eine langfriste Partnerschaft mit dem Channel angestrebt, die aufgrund der stetigen Weiterentwicklung der Lösungen zukunftsfähig ist. MSPs sowie kleine und mittelständische Unternehmen können so langfristige Services auszubauen, für Ihre Kunden weiterentwickeln und letztendlich mit der Lösung wachsen, heißt es aus Bochum.

"Wir setzen Kaseya selbst in unserem mittelständisch geführten Unternehmen ein und können deutliche Einspareffekte verzeichnen", erläutert Hermann Ramacher, geschäftsführender Gesellschafter der ADN. "Kaseya führt die Prozesse unserer IT proaktiv zusammen. Unsere Administratoren können beispielsweise bei den Arbeitsplätzen unserer Mitarbeiter frühzeitig mögliche Störfälle erkennen und vorzeitig reagieren, sodass ein möglicher Ausfall erst gar nicht entsteht."

"Mit der Managementplattform von Kaseya gelingt es uns, genau diese Bedürfnisse unserer Kunden direkt anzusprechen und uns mit dieser umfangreichen Anwendung im Markt zu etablieren", so Ramacher weiter. "Die Next-Generation Business-Lösung sowie die anderen umfangreichen Lösungen decken einen Großteil der Markanforderungen ab."

Direktgeschäft wird eingestellt

"ADN ist einer der führenden Value-Added Distributoren in der DACH-Region und das schon seit Jahren", kommentiert Paul Farr, EVP, Marketing & Business Development Kaseya, die Partnerschaft. "Deshalb haben wir uns entschieden das Direktgeschäft einzustellen und mit ADN Hand in Hand Strategien zu entwickeln und die nächsten Schritte zu gehen."

"Wir freuen uns darauf gemeinsam mit ADN neue und bestehende Partner gemeinsam zu unterstützen, die mit einer zentralen Management-Plattform, IT-Infrastrukturen einfach steuern, per Fernzugriff verteilte Umgebungen managen sowie mit weiteren IT-Management-Funktionen viele Prozesse automatisieren können", ergänzt Farr. "Gemeinsam werden wir vielen Kunden in der DACH-Region mit Prozesseffizienz und intelligentem Komplexitätskonzept Einsparungen ermöglichen und somit deren Geschäftserfolg steigern."

Ebenfalls interessant: So sieht die Distribution der Zukunft aus