Kaseya wird - die Zustimmung der Datto-Aktionäre vorausgesetzt - den bisherigen Mitbewerber Datto übernehmen. Da das Gebot in Höhe von 35,5 Dollar pro Aktie und insgesamt 6,2 Milliarden Dollar rund 50 Prozent über dem Schlusskurs der Datto-Aktie zum Zeitpunkt der ersten Übernahmegerüchte liegt, gilt deren Zustimmung als sicher. Die Transaktion soll dann noch in der zweiten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen werden. Nach der Übernahme will Kaseya Datto von der Börse nehmen.

Für Channel-Partner beider Firmen sollen dann die kombinierten und weiterentwickelten Produkte beider Firmen zur Verfügung stehen. "Zusammen können wir MSPS rund um den Globis breitere und besser integrierte Lösungen anbieten, um ihre dringendsten Aufgaben anzugehen", teil Kaseya dazu mit. Die Übernahme schaffe daher mehr Möglichkeiten für den gesamten MSP-Channel.

In dem werden viele Partner den Schritt positiv sehen. Schließlich erwarten auch die Kunden immer umfangreiche Dienstleistungen. Die mit Tools aus einer Hand und einem Guss erbringen zu können, erspart den MSPs viel Integrationsaufwand und möglichen Ärger. Kaseya betont in einer FAQ-Liste zudem, dass weder eigene noch Datto-Produkte eingestellt oder in solche des jeweils anderen überführt werden sollen. Auch Entlassungen und Schließungen von Vertriebsbüros seien nicht geplant. Ebenfalls festhalten will der neue Besitzer an der Marke Datto und der bereits für 11. Bis 13. September in Washington geplanten Kunden- und Partnerkonferenz DattoCon.

