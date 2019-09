Der IT-Security-Marktführer im Channel (Quelle: Channel Excellence-Umfrage) ist auf der it-sa (8.-10. Oktober 2019 in Nürnberg) in Halle 9 am Stand 430 sowie bei diversen Vorträgen in den Foren 9 und 10.0 vertreten.

Peter Neumeier, Head of Channel Germany, wird seine Partner über das neue Managed Service Provider-Programm (MSPP) von Kaspersky informieren. In Gesprächen mit den Vertretern der Vertriebspartner wird es unter anderem darum gehen, wie der schnelle Einstieg ins MSP-Business gelingen kann. Wie können die wiederkehrenden Umsätze gesteigert und neue Kunden gewonnen werden.

Als Werkzeuge dafür bietet der Security-Spezialist seinen Resellern Cloud-basierte Sicherheitslösungen, die sich auch für den Einsatz bei kleinen und mittelständischen Kunden eignen. Als Nachweis des bereits vorhandenen profitablen Geschäfts der bestehenden Managed Service Providern wird Kaspersky auf der it-sa die Ergebnisse der eigenen europaweit durchgeführten MSP-Umfrage vorstellen. Hierbei wurden insgesamt 100 Managed Service Provider - auch in Deutschland und Österreich - zu Herausforderungen sowie zu unternehmenskritischen Management- und Entscheidungsprozessen befragt.

Weiterhin möchte der Anbieter seine Partner für das Thema Cyber Security-Awareness sensibilisieren. Mit den Trainings könnten Reseller ihre Kunden enger an sich binden und Anwender davor bewahren, sich mit Malware zu infizieren.

Selbstverständlich kommt in Nürnberg auch die Technik nicht zu kurz. Peter Aicher, Senior Presales Engineer DACH, wird auf der it-sa interessierten Fachhändlern und Systemhäusern die neuesten Lösungen von Kaspersky vorstellen: angefangen bei "Endpoint Security for Business" über die neuen Versionen von "Endpoint Detection and Response" und die "Anti Targeted Attack Platform" hin zu der "Endpoint Security Cloud". In individuellen Gesprächen mit den Vertretern der Wiederverkäufer möchte Aicher mit ihnen gemeinsam herausfinden, wie sie mit den Kaspersky-Lösungen im Bereich Industrial Cyber Security, Threat Intelligence und mit innovativen Security-Services neues Geschäftspotential generieren und bestehendes Business erweitern können.

In den Vorträgen vom Channel-Chef Peter Neumeier, Global PreSales Expert Rosario Savoia, Product Marketing Manager Pavel Shilov und Key Account Manager Marco Schopp geht es unter anderem um die Konkretisierung des von Kaspersky geprägten Begriffs "Cyber-Immunität", um den "Threat Hunting Katalysator", um die Stärkung des Sicherheitsbewusstseins der Anwender und um den effizienten Betrieb eines Security Operation Centers (SOC).

