Waldemar Bergstreiser ist General Manager Central Europe bei Kaspersky. Er kam 2016 als Leiter des Vertriebsinnendienstes zu Kaspersky und war seit 2019 auch für die Distributionspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Im März 2020 wurde er zum Head of Channel Germany befördert. Seit Oktober 2022 bekleidete er die Position Head of B2B Germany.

"Wir als Unternehmen, aber auch ich persönlich, sind stolz, dass wir Waldemar für diese wichtige Position gewinnen konnten", sagt Morten Lehn, Managing Director Northern Europe bei Kaspersky. "Er besitzt eine umfassende Branchenexpertise und hervorragende Führungsqualitäten und bringt gleichzeitig die richtige menschliche Komponente mit. Unter unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen genießt Waldemar ein hohes Ansehen und es ist genau diese Kombination aus fachlicher und emotionaler Intelligenz, der es bedarf, um das Unternehmen und das Geschäft in der Region DACH erfolgreich zu führen."

Zu seinen neuen Aufgaben als General Manager Central Europe sagt Bergstreiser: "Wir sind ein starkes Team und gemeinsam werden wir weiterhin die von uns bekannte und im Markt wertgeschätzte One-Channel-Strategie Marketing- und Sales-seitig umsetzen und mit allen unseren Kunden, Partnern, Resellern und Distributoren stetig weiterentwickeln."