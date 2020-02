Kaspersky hat mit Christian Milde einen neuen General Manager DACH. Die Position war frei geworden, nachdem Milos Hrncar im August 2019 zu Palo Alto Networks gewechselt hatte, wo er die Position des Vice President für Osteuropa übernommen hat. Zunächst hatte die Aufgaben in der DACH-Region dann Europachefin Ilijana Vavan mit übernommen. Vavan kam im Februar 2018 als Managing Director Europe zu Kaspersky zurück, wo sie von 2010 bis 2012 schon einmal Führungspositionen inne hatte. Nun verlässt sie das Unternehmen mit noch unbekanntem Ziel. Mit Milde bekommt Kaspersky nun im deutschsprachigen Raum wieder einen eigenen General Manager.

Christian Milde war zuletzt zweieinhalb Jahren als Vice President of Partner Sales Worldwide bei Avira. Insgesamt bringt er über zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen IT und Cybersicherheit bei Kaspersky ein. Zu seinen früheren Stationen gehört zudem die Stelle als Sales Director EMEA bei Cyren einem Anbieter von Cloud-Security im SaaS-Modell. Außerdem war er bei VIAG Interkom, NEC Deutschland sowie Tellabs tätig. Bei Kaspersky berichtet Milde zunächst direkt an Evgeniva Naumova, Vice President of Global Sales Network.

Naumova wurde mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 zur Vice President of Global Sales Network bei Kaspersky ernannt. Sie leitet damit die Entwicklung von Vertriebsstrategien in allen Business-Bereichen und steht einem Team regionaler Geschäftsführer vor. Sie berichtet direkt an Alexander Moiseev, Chief Business Officer bei Kaspersky. Naumova hat bei Kaspersky zuvor umfangreiche Erfahrungen in leitenden Positionen des internationalen Vertriebs in unterschiedlichen Bereichen und Regionen erworben.

"Cyberangriffe, Sicherheitslücken und Datenpannen steigen weiter kontinuierlich an und damit rückt das Thema Cybersicherheit immer stärker in das Bewusstsein von Verbrauchern und Unternehmen aller Größen und Branchen", so Milde. "Gemeinsam mit unseren Partnern in der DACH-Region werden wir weiter daran arbeiten, unser zukunftweisendes Produktportfolio für einen umfassenden Schutz von Privat- als auch Geschäftsanwendern einzusetzen."

Chris Connell folgt auf Europeebene auf Ilijana Vavan

Auf Europaebene hat Kaspersky Chris Connell in die Doppelrolle des Deputy Vice President of Global Sales Network sowie Director of European Operations bei Kaspersky befördert. Connell ist damit nun für die Kontrolle der Umsetzung der Unternehmens- und Vertriebsstrategie verantwortlich.

Connell soll nicht zuletzt sicherstellen, dass alle Segmente von Kasperskys Geschäften sich an der globalen Vertriebsstrategie des Unternehmens ausrichten. Connell war zuletzt bei Kaspersky General Manager in Großbritannien und Irland, Skandinavien und der Benelux-Region. Auch er bringt über 20 Jahre Branchenerfahrung für seine neue Position mit.