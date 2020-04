Kaspersky Lab erweitert seine Security-Awareness-Lösungen zur Sensibilisierung von Unternehmensangehörigen mit neuen Schulungsmodulen zur DSGVO und zum Umgang mit vertraulichen Daten. Darüber hinaus gibt es ab sofort ein kostenfreies Lernmodul rund um sichere Remote-Arbeit.

"Kaspersky hat neue Schulungsinhalte rund um die DSGVO und vertrauliche Daten innerhalb der Kaspersky Automated Security Awareness Platform aufgenommen, um Unternehmen bei der Weiterbildung des Personals sowie der Umsetzung von derzeitigen Datenschutzregularien zu unterstützen“, erklärt Waldemar Bergstreiser, Head of Channel Deutschland bei Kaspersky. „Auch nach vier Jahren DSGVO gibt es bei vielen Mitarbeitern noch Defizite hinsichtlich des Kenntnisstands und Bewusstseins, wie mit digitalen Gefahren umgegangen werden sollte."

"Für unsere Vertriebspartner bietet der Nachholbedarf an Fachwissen innerhalb der Unternehmen ein wichtiges Umsatzpotenzial, das darauf wartet, gehoben zu werden“, so Bergstreiser weiter. „Unsere aktualisierten Kaspersky-Trainings sind der perfekte Türöffner für den Ausbau bei Bestandskunden und die Gewinnung von Neukunden."

Umgang mit sensiblen Daten

Die Schulung zum Umgang mit vertraulichen Daten behandelt allgemeine Regeln für die Handhabung sensibler Informationen, wie persönliche Daten, Geschäftsgeheimnisse oder interne Dokumente. Die neuen Inhalte sollen Fachwissen über die Arbeit mit dieser Art von Informationen vermitteln und wie der Schaden minimiert werden kann, sollten Daten doch einmal durchsickern.

Das Thema ist in mehrere Lernmodule mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden unterteilt. So können Unternehmen jedem Mitarbeiter das für seine Position und Aufgaben geeignete Lernprogramm zur Verfügung stellen. Neben allgemeinen Regeln für alle, gibt es für Angestellte, die etwa interne Ressourcen mit stark eingeschränktem Zugriff nutzen müssen, Ratschläge und Hinweise für Verschlüsselungen mit Token und anderen Sicherheitslösungen.

Die in der Kaspersky Automated Security Awareness Platform verfügbaren Lerninhalte simulieren typische Situationen während des Arbeitstages. Beispielsweise lernt der Teilnehmer den idealen Weg zu finden, wie vertrauliche Daten an einen Kollegen gesendet werden oder welche Risiken es birgt, sich an einem überfüllten Ort über ein zukünftiges Projekt zu unterhalten.

DSGVO - noch immer ein Thema

Die DSGVO-Schulung definiert die in der Verordnung festgelegten Anforderungen und Verantwortlichkeiten. Sie richtet sich an alle Unternehmen, die personenbezogene Daten von EU-Bürgern erheben und verarbeiten - auch wenn diese nicht in der EU ansässig sind.

In den Basismodulen wird erklärt, welche Informationen mit der Verordnung in Zusammenhang stehen, welche Arten von persönlichen Informationen es gibt und wie sie zu verarbeiten sind. Zudem lernen Mitarbeiter zu erkennen, ob die Anforderungen der DSGVO in einem bestimmten Fall berücksichtigt werden müssen.

Lesetipp: Neue Version von Kaspersky Endpoint Security Cloud

Die Inhalte für Fortgeschrittene richten sich an Controller oder Sachbearbeiter und decken unter anderem Anforderungen an die Datenverarbeitung ab. Die Schulung soll Fähigkeiten zum verantwortungsbewussten Umgang mit sensiblen Daten vermitteln und so die Wahrscheinlichkeit von Datenlecks oder Verstößen gegen die DSGVO reduzieren.

COVID-19 richtig angehen

Neben der Entwicklung neuer Schulungen aktualisiert Kaspersky auch bereits bestehende Inhalte entsprechend neuer Entwicklungen. Da durch COVID-19 immer mehr Unternehmen zur Remote-Arbeit übergehen, hat Kaspersky in Zusammenarbeit mit Area9 Lyceum ein neues Lernmodul entwickelt, das Kunden dabei helfen soll, das Risiko einer Ansteckung zu minimieren.

Weiterhin zeigt der Kurs, wie selbst Mitarbeiter mit wenigen IT-Kenntnissen sicher von zu Hause aus arbeiten können. Das Modul soll die Fähigkeiten zur Erstellung sicherer Passwörter, bei der Aktualisierung von Software und dem Schutz des WLAN-Heimnetzwerks stärken, verspricht Kasperky. Das kostenlose Modul ist unter diesem Link verfügbar.

Die Schulungsplattform baut auf pädagogischen und psychologischen Erkenntnissen auf. So folgen die Lernaktivitäten in festgelegten Intervallen aufeinander und spiegeln die natürliche Denkweise wieder, um erlernte Fähigkeiten besser behalten zu können. Jede Lektion dauert höchstens 15 Minuten und soll so Langeweile und Müdigkeit verhindern.

Weitere Informationen zur Kaspersky Automated Security Awareness Platform sind hier verfügbar.