Der russische Sicherheitsanbieter Kaspersky hat sich in diesem durch das Corona-Virus beeinträchtigten Jahr entschieden, seine europäische Partnerkonferenz nur online abzuhalten. Die Kaspersky European Partner Conference 2020 wird am 16. Juni stattfinden. Sie steht interessierten Partnern aus den Bereichen Vertrieb, Fach- und Systemhandel offen. Das Unternehmen will live und per Videostream über neue Strategien, Lösungen und Vertriebsoptionen informieren. Im Fokus stehen zudem das aktuelle Channel- und MSP-Programm von Kaspersky.

Erklärung: Das verstehen Experten unter dem Begriff "Cyber Security"

Höhepunkt der Veranstaltung soll wieder die Keynote-Präsentation von CEO und Mitgründer Eugene Kaspersky sein. Diesmal will er zum Thema "From Cybersecurity to Cyber-Immunity" sprechen. Geplant ist auch eine anschließende Q&A-Session. Wie sonst auch wird es Sessions und Workshops zu verschiedenen Themen geben.

Offizieller Start ist um 11 Uhr. Neben Eugene Kaspersky sollen Alexander Moiseev (CBO), Chris Connell (Deputy VP, Global Sales Network, Director of European Operations) und Evgeniya Naumova (VP, Global Sales Network) zu Wort kommen. Für den Nachmittag sind drei parallel abgehaltene Workshops geplant. Sie widmen sich unter anderem dem Kaspersky United Partner Program sowie dem MSP-Programm. Bereits um 14 Uhr soll die Partnerkonferenz schon wieder beendet sein.

"Wir hoffen, dass wir mit dieser Konferenz - vollgepackt mit Hilfestellungen, Anleitungen und Workshops - unsere Partner dabei unterstützen, ihr Geschäft auf ein neues Level zu heben. Denn das Wachstum von morgen startet bereits heute", sagt Chris Connell. Interessierte Partner können sich unter eupc2020-onair.kaspersky.com/eupc für die Veranstaltung registrieren.

Auch lesenswert: Kaspersky erweitert Schulungsangebot