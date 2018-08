Kaspersky Lab hat die bereits bestehende Distributionsvereinbarung mit Ingram Micro erweitert. Ab sofort sind die Managed Security Services von Kaspersky auf dem Cloud-Marktplatz des Broadliners erhältlich. Damit können Reseller in dem Ingram Micro Cloud Marketplace zum Beispiel Microsoft Office 365-Lizenzen mit den Cyber Security-Paketen von Kaspersky Lab koppeln und ihren Kunden im Bundle als Managed Service anbieten. Damit sinkt für den Fachhändler der Aufwand bei der Verwaltung der Kundenlizenzen, etwa was die monatliche Abrechnung oder eine Vertragsverlängerung betrifft.

Ilijana Vavan, Managing Director Europe bei Kaspersky Lab, freut sich schon auf die intensivere Zusammenarbeit mit dem Distributor: "Unser Managed-Service-Provider-Programm passt perfekt zur Cloud-Marketplace-Plattform von Ingram Micro. Mit dem Distributor arbeiten wir bereits seit Jahren in einigen Regionen zusammen und wir freuen uns nun, diese Kooperation auf ganz Europa ausweiten zu können. So erhalten noch mehr unserer Systemhäuser einen einfachen Zugang zu unserer Sicherheitssoftware zusammen mit anderen Cloud-Produkten wie Microsoft Office 365. Wir sind der festen Überzeugung, mit Ingram Micro einen der besten Distributoren für diese Partnerschaft im Bereich End-to-End-Desktop- und Server-Software gefunden zu haben", so Kasperskys Europa-Chefin weiter.

Lesetipp: Neue Europachefin bei Kaspersky

Und auch Renee Bergeron, Senior Vice President bei Ingram Micro Cloud, ist froh, auf seinem noch etwas schwach besetzten Marktplatz eine zusätzliche Lösung zu platzieren: "Durch die Aufnahme von Kaspersky Lab in unser Cloud-Lösungsportfolio für Europa können wir unseren Resellern einen weiteren signifikanten Mehrwert bieten, da diese jetzt Zugriff auf einen bewährte IT-Sicherheitslösung bekommen. Systemhäuser können so ihre eigenen Cloud-Angebote für ihre Kunden um Managed Security-Services ergänzen", so Ingram Micros Cloud-Chef weiter.

Marktplatz mit wenigen Anbietern

Derzeit ist auf dem Marktplatz von Ingram im Bereich Security neben den Kaspersky-Lösungen nur Symantec Endpoint Protection, IBMs MaaS360 Watson und Microsofts Security-Software vorhanden. Als einzige Backup-Lösung wird die von Acronis angeboten und im Segment UCC (Unified Communication und Collaboration) taucht neben den Systemen von Microsoft lediglich Cisco Spark, Dropbox Business und das Produkt Nomadesk auf. Alles in allem ist das für einen echten "Marktplatz" zu wenig. (rw)