Partner von Kaspersky Lab erhalten zusätzliche fünf Prozent Marge auf ausgewählte Business-Lösungen des Herstellers. Die Aktion läuft bis zum 31. Juli 2017 und umfasst Lösungen für Neukunden bis zu 99 Nodes, so die deutsche Niederlassung in Ingolstadt.

Zu den ausgesuchten Margen-Bringern gehört auch die Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced mit der integrierten Application Launch Control, einem speziellen Schutz vor Ransomware. Diese Lösung sorgt so dafür, dass nur noch das gestartet wird, was auch starten soll.

Die Aktion erstreckt sich zudem auf die Endpoint Security for Business Suites der Stufen Select, Advanced oder Total sowie die Security-Module Collaboration, File Server, Mail Server und Mobile. Systems Management und Embedded Security werden ebenfalls rabattiert.

Mehr Informationen und den Promotion-Code zur Aktion finden registrierte Partner nach Anmeldung unter diesem Link. (KEW)