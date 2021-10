Angesichts des grassierenden Mangels an IT-Sicherheitsexperten in vielen Unternehmen hat Kaspersky auf der gerade in Nürnberg durchgeführten it-sa-Konferenz eine Initiative gestartet, um weitere Channel-Partner von den Chancen des Security-Marktes zu überzeugen. Diese könnten mit ihrer Erfahrung und Expertise die Lücke in den Firmen leicht schließen.

"Unser EDR- und MDR-Portfolio bietet Channel-Partnern ein enormes Wachstumspotenzial, indem es den Mangel an externen Sicherheitsexperten ausgleicht und die starke Marktnachfrage nach modernen Lösungsansätzen bedient", erläuterte Christian Milde, General Manager Central Europe bei Kaspersky. "Darüber hinaus können sie durch zusätzliche und beratungsintensive Dienstleistungen weitere Geschäftsfelder abdecken und sich bei ihren Kunden als externe IT-Sicherheitsexperten etablieren."

Dem stimmt auch Waldemar Bergstreiser, Head of Channel Germany bei Kaspersky, zu: "Wir unterstützen Channel-Partner und Distributoren ebenso wie Managed Service Provider und Sicherheitsdienstleister, den Mangel an IT-Sicherheitsexpertise im Markt auszugleichen." Das United Partner-Programm des Anbieters decke alle Bedürfnisse von Vertriebspartnern ab, moderne Sicherheitslösungen und passende Services zu vertreiben.