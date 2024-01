Auf seiner DACH-Partnerkonferenz "Kaspersky LIVE Channel" hat der Hersteller Ende Januar 2024 die besten Channel-Partner des vergangenen Jahres aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet. Außerdem informierte er zu dem von ihm als Wachstumstreiber im Jahr 2024 identifizieren Themen XDR, MSP-Support und Threat Intelligence. Den Ausklang bildete am Abend die Hüttengaudi in gemütlicher Atmosphäre.

Waldemar Bergstreiser, General Manager Central Europe bei Kaspersky, rekapitulierte das abgelaufene Geschäftsjahr und lobte die "von gegenseitigem Ver- und Zutrauen geprägte Zusammenarbeit" mit den anwesenden langjährigen Partnern, aber auch den neu hinzugekommenen Partnern. Jochen Michels, Head of Public Affairs Europe bei Kaspersky, ging dann erneut auf die Globale Transparenzinitiative des Unternehmens ein. Das Thema ist nach der für den Anbieter harten und umstrittenen Warnung des BSI vor allem in Deutschland nach wie vor ein Thema.

Mit der Eröffnung des ersten Transparenzzentrums in Afrika im vergangenen Jahr und zwei aktuell sehr guten Ergebnissen bei Tests - AV-Comparatives bezeichnet die Erkennung von Malware durch Kaspersky Standard als "exzellent" und im "Protection Accuracy Rating" von SE Labs erreichten alle Produkte von Kaspersky die Höchstpunktzahl von 400 - tut der Hersteller, was er tun kann: Seriös weiterarbeiten und sich nicht vom Gegenwind in Deutschland irre machen lassen.



Ebertlang konnte von Kaspersky den Award "Distribution Deutschland 2023" entgegennehmen - und bestätigte am selben Tag das Ergebns noch, als es von über 2.000 Resellern mit dem vonn ChannelPartner auf Basis einer Umfrage von Context in München verliehenen "Channel Excellence Award" als bester VAD ingesamt ausgezeichnet wurde.

Arrow zeichnete sich gleich zweimal als Kaspersky-Distributor aus - einmal in Österreich (hier im Bild) ...

... und einmal in der Schweiz.

Der Award "MSP Distribution Central Europe 2023" wurde gleich zweimla vergeben, einmal an Also Deutschland (hier im Bild) und einmal an Boll Engineering.

Zu MSP-Distributions-Awards gehören auch Partner-Awards. Nach Österreich durft den Businesssecurity Schwaiger - Gutschi mit nach Hause nehmen.

In der Schweiz zeichnete sich 2023 EvoLink als MSP Partner von Kaspersky besonders aus.

In Deutschland zeichnete Kaspersky zwei Partner mit dem Award "Partner Deutschland 2023" aus. Ihn erhielten Basilisus J. Niedermeyer von Sebastian Kohl und (links) und Waldemar Bergstreiser (rechts) für CyProtect ...

sowie das Team von Weiser & Lorenz Computertechnik aus Zwickau.

"Partner Österreich 2023" ist das auf Klein- und Mittelbetriebe spezialisierte Wiener Unternehmen "Ing. Wolf Hengstberger IT-Management" - mit dem Namensgeber (Mitte) als Trophäensammler.

Den Award "Partner Schweiz 2023" darf die iTrust AG mut nach Cham im Kanton Zug nehemn - nicht zu verwechseln mit dem deutschen Cham im Bayerischen Wald.

Einen Ausblick auf die ab April verfügbare XDR-Lösung "Kaspersky Extended Detection and Response" gaben den Partnern Michael Hirschmann, Senior Technical Sales Engineer bei Kaspersky, und Joachim Gay, Presales Manager bei Kaspersky. Außerdem skizzierten Kasperskys technische Experten die künftige (hohe) Bedeutung von MSPs respektive MSSP aus ihrer Sicht.

"Der enge und informative Kontakt zu unseren Partnern ist für uns seit jeher der Schlüssel, um Unternehmen die bestmögliche und an aktuelle Trends angepasste Cybersicherheit zu ermöglichen", sagt Sören Kohls. Er ist schon zehn Jahre bei Kaspersky, war aber 2024 erstmals in seiner neuen Position als Head of Channel Germany dabei. Und als Chef sieht man manches dann doch mit anderen Augen.

Dennoch fasst Kohls zusammen: "Es zeigte sich wieder, dass die Themen, die bei uns ganz oben auf der Agenda für das Jahr 2024 stehen - die Förderung von Transparenz in der Cybersicherheitsbranche, der ganzheitliche Schutz von IT und OT durch XDR-Lösungen oder der immer stärker werdende Wachstumsmarkt für Managed (Security) Service Provider - auch für unseren Partner bei Umsatzsteigerung und Positionierung als Cybersicherheitsexperten im Markt entgegenkommen." Der Zusammenarbeit mit dem eigenen Vertrieb, der Distribution, sowie dem Fachhandel blickt Kohls daher 2024 "mit größter Vorfreude und Motivation entgegen."

