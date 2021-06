In Deutschland hat Kaspersky die Cyprotect AG als erfolgreichster Vertriebspartner ausgezeichnet. Das in München am "Schatzbogen" ansässige Unternehmen ist seit 20 Jahren treuer Kaspersky-Partner und ein wahrer Schatz für den Hersteller: Cyprotect gehört zu den größten Resellern im deutschsprachigen Raum und hat sich inzwischen auf die Umsetzung großer Projekte spezialisiert. Christian Milde, Geschäftsführer von Kaspersky für die DACH-Region, hebt besonders die "Spezialisierung auf die Zukunftsmärkte industrieller Cybersicherheit und Threat Intelligenc" hervor, wodurch es Cyprotect gelungen sei, zusammen mit dem Hersteller "neue und umsatzträchtige Marktsegmente" zu erschließen.

PCS IT-Security mit Sitz in Wien gehört zur Firmengruppe PCS, die derzeit mehr als 170 Mitarbeiter beschäftigt und im Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von über 70 Millionen Euro erzielte. Damit ist die 1976 von Fritz Pfundner gegründete Firma aktuell das erfolgreichste Familienunternehmen in der österreichischen IT-Branche. Dazu trägt auch die PCS IT-Security GmbH wesentlich bei, die 2020 der erfolgreichste Kaspersky-Vertriebspartner in Österreich war.

Die Wiener überzeugten den Hersteller "mit einer herausragenden Jahreswachstumssteigerung und konnten große Erfolge im Bereich Endpoint Decection and Reponse (EDR) sowie Managed Detection and Response (MDR) verzeichnen." Ebenfalls erwähnenswert PCS IT-Security brachte mit dem Vorfallreaktionsservice eine österreichspezifische Ausgabe des Incident-Response-Angebots von Kaspersky auf den Markt.

In der Schweiz ging der Preis für den besten Channel-Partner an terreActive. Der IT-Sicherheitsspezialist aus Aarau überzeigte Kaaspersky mit seinem Service-Angebot im Bereich Threat Intelligence als Managed Security Service Provider (MSSP). Zudem zeichneten sich die rund 70 Beschäftigten bei terreActive bei der Gewinnung neuer Kaspersky-Kunden sowie daraus resultierend einer außergewöhnlich hohen Wachstumsrate aus. "Die Auszeichnung von terreActive zeigt, dass Threat Intelligence im MSP-Modell großen Erfolg verspricht", erklärt Christian Milde, der bereits auf den mandantenfähigen Managed Detection Response Service freut, der bei dem Schweizer IT-Sicherheitsexperten bereits "in den Startlöchern steht".