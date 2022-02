Das Channel-Event von Kaspersky hat wie jedes Jahr Christian Milde eröffnet. Der General Manager Central Europe konnte mit sehr guten Zahlen aus dem Partnervertrieb aufwarten. So hat Kaspersky in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) 2021 ein Wachstum von 15 Prozent im gesamten B2B-Channel verzeichnet, womit das in diesem Marktbereich angepeilte Ziel für 2021 zu 100 Prozent erfüllt wurde. Besonders erfreulich: Im Geschäft mit Neukunden legten Kaspersky-Partner um 35 Prozent zu.

Im SMB-Umfeld konnte der Security-Anbieter - mit Hilfe des Channels - sogar um 35 Prozent wachsen, wodurch in diesem Segment das für 2021 angepeilte Ziel um acht Prozent übertroffen wurde. Besonders stark nachgefragt waren laut Milde EDR-, MDR- und Threat Management-Lösungen (Endpoint/Managed Detection & Response). Passend zu diesen Themen hat Kaspersky auf dem Channel-Event auch einige Referenzen genannt. Dem Schutz von vernetzten OT-Umgebungen hat der Security-Hersteller einen halbstündigen Praxisbericht gewidmet.

Wie man mit dem Dauerproblem "Fachkräftemangel" kreativ umgehen kann, das haben Kasperskys Channel-Verantwortliche Michael Hirschmann und Frank Jonas mit Jörg Oberbanscheid, dem Geschäftsführer bei dem Kaspersky-Partnerunternehmen Jo-Soft, in einer ebenfalls halbstündigen Diskussion erörtert.

Kaspersky Channel Awards

Insgesamt 400 Vertreter der Kaspersky-Partner haben an dem Channel-Event teilgenommen, einige wenige von ihnen wurden mit Awards für besonders gute Performance ausgezeichnet:

bester Kaspersky-Partner in Zentraleuropa wurde Bechtle

den Award als erfolgreichster MSP-Distributor erhielt Also Deutschland

umsatzstärkster Distributor in Deutschland wurde Nuvias

in Österreich Arrow ECS

und in der Schweiz Boll Engineering

Kasperskys MSP-Partner des Jahres 2021 in Zentraleuropa heißt Cisel Informatique Sa. aus der französischen Schweiz

Waldemar Bergstreiser, seit zwei Jahren Head of Channel Germany bei Kaspersky, beglückwünscht die Sieger: "Wir gratulieren den diesjährigen Gewinnern der Channel Awards und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihnen wie auch mit allen anderen und neuen Partnern aus Vertrieb, Fach- und Systemhandel."

Der Channel-Chef zieht ein insgesamt positives Fazit aus dem Channel-Event: "Wir konnten viele Impulse für die Zukunft setzen und aufzeigen, wie durch den Einsatz leistungsstarker und zukunftsweisender Technologien der geschäftliche Erfolg in den nächsten Jahren gesichert werden kann."



