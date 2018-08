Aspect Software, mit Stammsitz in Phoenix, Arizona und Niederlassung in Köln, hat sich für die Region mit Kathrin Bahi als Marketing Manager DACH verstärkt. Die gebürtige Deutsche soll die On- und Offline-Strategien zur Vermarktung der Customer Engagement-Lösungen von Aspect weiterentwickeln und gezielt vorantreiben. Sie arbeitet am europäischen Hauptsitz im englischen Hayes und berichtet an Stephan Ditz, Regional VP Mainland Europe.

Die gebürtige Deutsche hat ein internationales BWL-Studium mit Doppelabschluss in Deutschland und Frankreich absolviert sowie einen MBA-Abschluss der Westminster University. Bahi begann ihre Marketing-Laufbahn beim französischenBolloré-Konzerns. Weitere Karriereschritte waren leitende Positionen bei derBühler Gruppeoder der britischenImtech, sowie zuletzt als selbstständige Beraterin.

"Wir freuen uns, mit Kathrin Bahi eine Marketing-Expertin gewonnen zu haben, die über langjährige internationale Erfahrung in der Vertriebsunterstützung durch effektive Marketingkampagnen verfügt", erklärt Regional Vice President Stephan Ditz. "Mit ihrem Know-how in der Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien wird sie uns dabei unterstützen, das Unternehmen Aspect und unser Portfolio hier im Markt noch besser zu positionieren."

Lesen Sie auch die Personalmeldungen der KW 30/2018.

"Kundendialog ist einer der Schlüsselfaktoren für den Unternehmenserfolg. Mit Cloud-basierten Contact-Center-Lösungen und digitalen Self-Service-Angeboten sorgt Aspect Technologie dafür, dass Unternehmen diesen Dialog so gestalten können, wie die mobilen und vernetzten Kunden es heute erwarten", sagt Kathrin Bahi. "Es ist eine spannende Branche und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Sales-Team, um die Präsenz von Aspect im Markt auszubauen."