HPE Aruba Networking überträgt Katja Herzog zum 1. September die Verantwortung für das Deutschlandgeschäft. Herzog kam 1996 zu HP und wurde 2008 Teil des Vertriebsteam um Lars Hartmann bei der Netzwerksparte HP ProCurve. 2015 übernahm sie bei HPE Aruba Networking die Verantwortung für den öffentlichen Sektor, 2021 wurde sie Sales Director.

"Deutschland ist für uns der wichtigste Markt in Zentraleuropa", erklärt Herzogs Vorgänger Lars Hartmann, der schon seit 1. November 2022 die Region Zentraleuropa leitet. "In den letzten Jahren ist es gelungen, Kunden aus allen Sektoren - kleine Unternehmen, Konzerne und öffentliche Auftraggeber - für das breite HPE-Aruba-Lösungsportfolio zu gewinnen und Deutschland mit einem großen Partnernetzwerk zum zweitgrößten Markt weltweit auszubauen." Herzog habe an diesem Erfolg einen großen Anteil gehabt.

Als Deutschlandchefin will sich Herzog auf drei Themen konzentrieren: die Network-as-a-Service-Lösung HPE GreenLake for Aruba, Security, wo sich HPE mit der Übernahme des SASE-Spezialisten Axis Security dieses Jahr verstärkt hat und Automatisierung im Bereich Datacenter Networking.

Beibehalten will sie den strategischen Fokus auf die Zusammenarbeit mit Channel-Partnern, fortsetzen will sie die Anstrengungen, das Geschäft mit Managed Services weiter auszubauen. Dabei wird Herzog eng mit dem deutschen Channel-Team unter der Leitung von Annette Häge und Andreas Plotzky zusammenarbeiten. "Wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Channel-Partnern", sagt Herzog. "Sie sind für uns keine verlängerte Werkbank, sondern wir sehen sie als Teil unseres Teams."

