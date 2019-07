Vertiv baut sein Team für die Channel-Betreuung im deutschsprachigen Raum weiter aus. Nach der Ernennung von Joachim Fischer zum Channel Sales Director EMEA und Ismayil Basusta als Manager Channel Sales DACH hat er nun auch die Berufung von Katja Neumann zum Distribution Manager Channel DACH bestätigt. Der Ausbau des Personalstamms ist Teil der neu formulierten Channel-Strategie des Unternehmens, das mit den Marken Avocent, Chloride, Geist, Liebert und NetSure am Markt auftritt.

Mit Katja Neumann verstärkt Vertiv nun das Distributionsgeschäft. Neumann bringt für ihre Aufgabe über 20 Jahre Erfahrung im Channel mit. Unter anderem war sie in der Zeit zehn Jahre bei NEC Display Solutions für das Distributionsgeschäft in der DACH-Region und drei Jahre für das Channel Business in EMEA verantwortlich.

Bei NEC Display Solutions unterstützte Neumann die IT- und AV-Distribution beim Fullfillment komplexer Projekte, entwickelte Go-to-Market Strategien und optimierte Prozesse und Strukturen. Die Sicht der Distribution kennt Neumann aus ihrer Tätigkeit bei Ingram Micro, wo sie rund zehn Jahre in unterschiedlichen Rollen im Vertrieb tätig war.

Bei Vertiv kann Neumann auf einem neuen Partnerprogramm für EMEA aufbauen. Dessen wesentliche Säulen sind ein Incentive-Programm, durch das gezielt das Runrate-Geschäft in der Distribution unterstützt wird, das überarbeitete Partnerportal, in dem bald auch ein Produktkonfigurator bereitstehen wird, sowie ein exklusiv für Partner verfügbarer Teil des Produktportfolios von Vertiv.

