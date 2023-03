Bei Lebara Germany Ltd. ist Katja Schumacher für die Optimierung des Produkt- und Leistungsportfolios verantwortlich und soll so die Brücke zwischen Kundenbedürfnissen, Marktanforderungen und Unternehmensstrategie schlagen. Die 43-Jährige kommt von der Metro Gruppe, wo sie zuletzt als Head of Retail Franchise die Verantwortung für diverse zentral- und osteuropäische Franchisemarken übernahm.

Breitere Zielgruppe angestrebt

Durch die internationalen Erfahrungen, die sie im Studium und während ihrer 19-jährigen Tätigkeit in verschiedenen Positionen bei der Metro AG sammelte, sind kulturelle Vielfalt und ein offener Umgang mit verschiedenen Nationalitäten fester Bestandteil ihrer DNA, heißt es weiter. Damit ergänze sie optimal das Team des Mobilfunkanbieters Lebara.

"Wir haben in diesem Jahr viel vor", erklärt Katja Schumacher. "Unsere Marke soll aus der bisherigen Nische heraustreten und eine breitere Zielgruppe ansprechen. In diesem Zuge planen wir die Erweiterung unseres Produktportfolios im Postpaid-Bereich und legen den Fokus dabei insbesondere auf den Ausbau unseres Online-Angebots. Auf diese Herausforderungen und die neuen Ideen, die wir gemeinsam im Team entwickeln werden, freue ich mich sehr."



