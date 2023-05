Die Sicherheitsplattform von Keeper Security unterstützt das Zero-Trust- und das Zero-Knowledge-Sicherheitsmodell mit einem speziellen Konzept zur Verschlüsselung und Datentrennung. Sie bietet damit einen besonderen Schutz vor Cyberangriffen. Die Lösung kann dem Anbieter zufolge "innerhalb von Minuten implementiert werden" und lasse sich "nahtlos in jede technologische Infrastruktur integrieren". Das helfe, Sicherheitsverletzungen zu verhindern, Helpdesk-Kosten zu senken und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Das Konzept hat auch Pax8 überzeugt. Ryan Walsh, Chief Strategy Officer bei Pax8, bezeichnet Keeper Security als Anbieter mit einer "einzigartigen und innovative Strategie zur Eindämmung passwortbezogener Cybersecurity-Bedrohungen" und freut sich, das Produkt nun im Portfolio zu haben.

"Unsere Partnerschaft mit Pax8 ist ein wichtiger Meilenstein für das wachsende Channel-Partner-Programm von Keeper", betont auch Darren Guccione, Chief Executive Officer von Keeper Security. "Die Produkte von Keeper bieten den MSP-Partnern von Pax8 ein Passwort-, Geheimnis-, Privileged Access- und Verbindungsmanagement der nächsten Generation, das einfach zu implementieren und beliebig zu skalieren ist."

KeeperMSP wurde exklusiv für MSPs entwickelt. Die Plattform erlaubt es MSPs, ihre eigenen Passwörter und vertraulichen Daten sowie die ihrer Kunden mit einen verschlüsselten Passwortmanager zu schützen. Eine zentrale Konsole hilft MSPs, unter Einhaltung sämtlicher Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien, die Umgebungen für ihre Kunden einzurichten, zu verwalten und zu prüfen. Das Angebot von Keeper reicht von einer PAM-Lösung über einen Passwort-Manager bis zu Reportings sowie einem "Breach Watch" genannten Modul und einem sicheren Dokumentenaustausch ("Secure File Storage").

Ausbau des Channels in der DACH-Region

Sein Engagement für das Partnergeschäft in der DACH-Region hat Keeper Security erst kürzlich mit der Verpflichtung von Urban Kristan als Channel-Manager EMEA unterstrichen. Als Channel Manager EMEA legt Kristan seinen Schwerpunkt auf die DACH-Region und ist für die Weiterentwicklung der Kooperation mit bestehenden Channel Partnern sowie die Gewinnung neuer Reseller verantwortlich. Kristan war zuletzt über vier Jahre bei BlackBerry als SMB Sales Manager DACH beschäftigt. Zuvor war der Vertriebs- und Channel-Profi unter anderem bei Cylance und McAfee in Vertrieb und der Partnerbetreuung tätig.

Für seine Aufgaben bei Keeper Security kann er auf ein dreistufiges Partner-Programm zurückgreifen, in dem auch Schulung der Vertriebspartner sowie eine Deal-Registration, MDF-Unterstützung, Marketing-Unterstützung sowie Rewards für erfolgreiche Vertriebspartner vorgesehen sind. Direkte Leads werden unmittelbar an die Partner in DACH weitergegeben. Als zusätzliche Vertriebsunterstützung können Partner Kunden, die Keeper-Lizenzen im geschäftlichen Umfeld einsetzen, zusätzliche Consumer-Lizenzen für ihre Mitarbeiter als kostenlose Zugabe bereitstellen.

"DACH ist für Keeper eine der wichtigsten Regionen aus zwei Gründen. Erstens können wir gemeinsam mit unseren Distributions- und Channel-Partnern auf einer Vielfalt an kleinen, mitteständischen und auch großen Unternehmen in unterschiedlichen Geschäftsfeldern aufbauen, die alle Passwortsicherheit benötigen. Zweitens sind die Partner und deren Kunden in DACH in der Sensibilität für Sicherheit und Passwortverwaltung sehr weit fortgeschritten", sagt Urban Kristan. "Beides sind die besten Voraussetzungen, um gemeinsam mit unseren Partnern das Business weiter auszubauen."

Lob von Analysten und Geld von Investoren

Ende April wurde Keeper "2023 Leadership Compass - Secrets Management" des Analystenunternehmens KuppingerCole als "Overall Leader" ausgezeichnet. "Der Wettbewerbsvorteil von Keeper Security liegt in der einheitlichen Plattform, die einen Zero-Trust-Ansatz für die Cybersicherheit bietet, von der Passwortverwaltung bis zur Sicherheit von IoT-Geräten", kommentiert Graham Williamson, Senior Analyst bei KupperingerCole.

KuppingerCole hatte den Keeper Secrets Manager (KSM) in den Kategorien Sicherheit, Funktionalität, Einsatz, Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit bewertete. KuppingerCole hebt in seiner Analyse unter anderem die Verschmelzung von Passwortmanagement und Verwaltung von privilegiertem Zugang, die Go-to-Market-Strategie und das Partnernetzwerk zur Marktabdeckung hervor.

Bei der besseren Marktabdeckung könnte auch ein Anfang Mai bekannt gegebenes Minority Growth Equity Investment von Summit Partners beitragen. Vor Summit Partners hatte bereits der Investor Insight Partners in Keeper Security investiert. Seit der ersten Finanzierungsrunde im August 2020 hat Keeper Security mehrere hundert neue Mitarbeiter eingestellt und mit Glyptodon einen Anbieter für Remote-Netzwerkzugriff übernommen. Zudem wurden neue Rechenzentren in Australien, Kanada und Japan eröffnet und begonnen, das Partner-Ökosystem auch in EMEA aufzubauen. Bei gleichbleibend hohen Bruttomargen konnte das Unternehmen seitdem seinen Umsatz verdoppeln. Das erste Quartal 2023 war das stärkste Quartal in der Geschichte des Unternehmens.

"Während das aktuelle wirtschaftliche Umfeld zu einem Rückgang in vielen Bereichen der Technologieinvestitionen geführt hat, nimmt die Nachfrage nach sicheren und zugänglichen Cybersicherheitslösungen weiter zu", sagt Len Ferrington, Managing Director bei Summit Partners. "Summit investiert seit mehr als dreißig Jahren in Sicherheitssoftware. Wir sind beeindruckt von der Breite des Keeper-Produktportfolios und dem Wachstum des Unternehmens und freuen uns darauf, zu sehen, wie Keeper die Cybersicherheitsbranche weiter verändert."

Neue Benutzeroberfläche

Eine gerade präsentierte, neue und einfacherer Benutzeroberfläche soll die Produktivität bei der Arbeit mit den Tools erhöhen. Zu den Neuerungen gehören eine übersichtlichere Darstellung und eine verbesserte Suchfunktion. Außerdem sollen sogenannte Benutzer-Workflows die Anzahl der Klicks reduzieren, die zur Erledigung einer Aufgabe erforderlich sind.

Ein neuer Onboarding-Assistent erlaubt zudem die einfachere Einrichtung. Ebenfalls neu ist, dass Keeper den Namen der freigegebenen Ordner und den Inhalt aller Datensätze anzeigt, die aus freigegebenen Ordnern gelöscht wurden. Weitere neue Funktionen sind eine Navigationsleiste für den schnellen Zugriff auf wichtige Bildschirme in der App sowie eine reibungslose Anmeldung mit Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).