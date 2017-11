Geklagt hatte eine freie Mitarbeiterin des ZDF-Magazins Frontal21, die nach ihrem Vortrag gehört hatte, dass fest eingestellte männliche Kollegen, die teilweise über weniger Berufserfahrung verfügten und eine kürzere Betriebszugehörigkeit aufwiesen, mehr verdienten als sie.

Sie war mit dem Versuch gescheitert, eine höhere Vergütung auszuhandeln und verklagte daraufhin das ZDF auf Auskunft über die Vergütung ihrer Kollegen sowie die Zahlung einer Entschädigung wegen einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung auf Grund des Geschlechts.

Damit hatte sie vor dem Arbeitsgericht Berlin (Entscheidung vom 01.02.2017 -56 Ca 5356/15) keinen Erfolg, kündigte aber an, Berufung einlegen zu wollen.

