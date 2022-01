Die Channel Trends + Visions (CTV) war die letzte große Broadliner-Hausmesse in Deutschland. Doch die letzten beiden Veranstaltungen mussten Corona-bedingt in den virtuellen Raum verlegt werden. So hat die Branche mit Spannung auf die Entscheidung gewartet, ob Also in diesem Jahr wieder zu einem Vor-Ort-Format zurückkehrt.

Also-CEO Gustavo Möller-Hergt ging in seiner Keynote zur virtuellen CTV im vergangenen Jahr bereits davon aus, dass künftige Veranstaltungen wie die CTV künftig als "hybride" Events über die Bühne gehen werden (ChannelPartner berichtete).

Zentrale Veranstaltung in Warschau

Nun wurde aus Herstellerkreisen kolportiert, dass es auch in diesem Jahr nur ein virtuelles Format geben werde. Auf eine entsprechende Anfrage von ChannelPartner reagierte Also mit einem "Safe the Date"-Schreiben. Darin heißt es, dass die diesjährige CTV als "hybrides Event" unter dem Motto "Transform to perform" stattfinden soll.

Allerdings wird die Channel-Gemeinde hierzulande nicht in einer großen Messehalle mit anschließender Party zusammenkommen. Also plant, sofern es die pandemische Situation erlaubt, mit einem zentralen Vor-Ort-Event in Warschau sowie virtuelle Veranstaltungen in den Ländern, die in einem Live-Stream zusammengeführt werden.

Der bereits kommunizierte Termin am 19. Mai 2022 bleibt bestehen. Im Fokus soll der Wandel der Branche mit den Kernthemen Nachhaltigkeit in der IT und die Zukunft von XaaS sein. Die Eröffnungs-Keynote wird wieder Also-Chef Möller-Hergt übernehmen. Weitere Details will Also "in Kürze" bekannt geben.

