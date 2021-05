Nicht nur der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter standen vor der schweren Entscheidung, das Oktoberfest pandemiebedingt abzusagen. Auch das von Wortmann geplante Oktoberfest im Rahmen der Feierlichkeiten zum 35-jährigen Firmenjubiläum kann nicht wie geplant durchgeführt werden.

Zwar sollte die Feier mit großem Oktoberfestzelt und Hausmesse erst am 1. Und 2. Oktober 2021 stattfinden, doch Sicherheit geht für die Wortmann-Verantwortlichen vor. "Die Unsicherheiten bezüglich der Einschränkungen auch bis in den Oktober hinein habe die Unternehmensführung dazu veranlasst, sich für diesen Schritt zu entscheiden", bedauert Aufsichtsratsmitglied Svenja Wortmann.

Ob die Feierlichkeiten nun verschoben oder ganz abgesagt werden, will der Vorstand des Unternehmens nun "in aller gebotenen Ruhe" erörtern. "Allerhöchste Priorität bei der Entscheidung hatte die Gesundheit unserer Kunden und Partner. Am vermeintlichen Ende der Pandemie darf nicht leichtfertig noch etwas riskiert werden", betont Svenja Wortmann. Die Absage beeinflusse aber nicht die geplanten Jubiläums-Aktionen.

