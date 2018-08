Demnach habe die Media-Saturn-Mutter Ceconomy dem Kellerhals-Unternehmen Convergenta für die mit weitgehenden Vetorechten ausgestattete Minderheitsbeteiligung an Media-Saturn vergebens Bargeld und Ceconomy-Anteile im Gesamtwert von rund einer Milliarde Euro angeboten.

Der andauernde Streit zwischen Metro und Kellerhals

Media Markt wurde 1998 von der Kaufhof Warenhaus AG übernommen, die ihrerseits ihre Elektronikkette Saturn in die Ehe einbrachte, es entstand die Media-Saturn-Holding. Mediamarkt-Gründer Erich Kellerhals behielt einen Minderheitsanteil von etwa 20 Prozent an Mediamarkt-Anteilen der Elektronikkette. Daran änderte sich auch nichts, als Kaufhof in der Metro AG aufging und Anfang 2017 wieder als Ceconomy abgespalten wurde. (ChannelPartner berichtete)