IT-Dienstleister Adesso hat den Vertrag mit seinem Vorstandsvorsitzenden Michael Kenfenheuer bis Ende 2023 verlängert. Seit 2011 war Kenfenheuer schon Co-Vorstandsvorsitzender, Mitte 2015 hat er dann die Position des Vorstandsvorsitzenden übernommen. Insgesamt ist der heute 62-jährige ist bereits seit über 20 Jahren im Vorstand von Adesso, dass sich in dieser Zeit zu einem der größten Beratungs- und Technologiekonzerne für branchenspezifische Geschäftsprozesse in Mitteleuropa entwickelt hat.

"Michael Kenfenheuer kennt wie kein Zweiter unsere Ziele, Stärken und Herausforderungen" sagt Prof. Dr. Volker Gruhn, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Hauptanteilseigner der Adesso SE. "Ich bin mir daher sicher, dass wir diese überaus wichtige strategische Position für Adesso mit ihm richtig besetzt haben und das Vorstandsteam insgesamt langfristig für den weiteren Erfolgspfad von Adesso verstärken konnten."

Adesso wurde 1997 in Dortmund gegründet und beschäftigt in der Adesso Group aktuell rund 5.000 Personen. Die Aktie ist im regulierten Markt notiert. 2020 hat das Unternehmen 523,4 Millionen Euro umgesetzt. Seit der Eröffnung einer Geschäftsstelle in Walldorf im vergangenen Jahr ist es in Deutschland an 25 Standorten vertreten. Dieser Schritt unterstreicht die auch mit der Übernahme der Quanto AG im Dezember 2020 erkennbare Strategie, die SAP-Expertise auszubauen und zu stärken.

Adesso ist vor allem im Banken- und Versicherungsbereich tätig. Zu den Kunden zählen hier unter anderem Commerzbank, KfW, DZ Bank, Helaba, Union Investment, BayernLB und DekaBank sowie Münchener Rück, Hannover Rück, DEVK, DAK und die Zurich Versicherung. Aber auch Kunden aus anderen Branchen greifen auf die Expertise von Adesso zurück, darunter Daimler, Bosch, Westdeutsche Lotterie, Swisslos, DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum, TÜV Rheinland sowie das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern.

