Mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen steht die vermehrte Rückkehr ins Büro an. Doch die Rolle des Büros wird sich ändern – weg von der klassischen Arbeits- hin zur Begegnungsstätte, ist sich die Hamburger Kern & Stelly Medientechnik GmbH sicher. Während zu Beginn der Pandemie die Homeoffices Hals über Kopf ausgestattet wurden, gelte es nun, die traditionelle Arbeitsstätte sinnvoll zu gestalten.

Hilfestellung bietet Spezialdistributor Kern & Stelly mit perfekt aufeinander abgestimmten Zoom-Bundles. Insbesondere die „Huddle Rooms“ - angelsächsisch für kleine Besprechungsräume - sowie kleine bis mittelgroße Konferenzräume, werden zukünftig auch für Videokonferenzen eine große Rolle spielen, heißt es aus Hamburg.

Seit der Übernahme des UC-Geschäftsbereiches der eLink Distribution AG im April hat Kern & Stelly die Distribution sowie Funktion des Master Agents für die Zoom Video Communications, Inc. inne. Damit bietet der AV-Distributor nicht nur Lizenzen für die beliebte Video-First Unified Communications Plattform Zoom an, sondern auch ein umfangreiches Sortiment an Zoom-zertifizierten Hardware-Bundles. Dies wird durch Support während des gesamten Projektablaufs ergänzt – von der Beratung über die Installation bis hin zur technischen Unterstützung.

Komplettlösungen für kleine und große Räume

Für das Huddle empfiehlt der VAD die All-in-One-Videobar Studio X30 von Poly. Sie ist ohne Notebook oder PC umgehend einsatzbereit, da sie sich mitsamt 4K-Video und professioneller Audiotechnik drahtlos über Airplay, Miracast, Zoom Content Sharing oder via Poly Video OS in Zoom integriert. Gesteuert wird wahlweise per Maus und Tastatur, über eine zusätzlich erhältliche Fernbedienung oder das optional ergänzende Poly TC8 Touch Control. Ein passendes Display dazu und fertig ist die Konferenzlösung.

Für mittelgroße Konferenzräume bietet Kern & Stelly das Yealink ZVC500 Zoom Rooms Kit an. Als Basis dieser Lösung dient der MCore-Mini-PC mit vorinstallierter Zoom-Software. Dazu gesellen sich das CP960 Zoom Edition Speaker Phone inklusive 5-Zoll-Touchscreen und Lautsprecher sowie die dazugehörige UVC50 ePTZ Kamera mit fünffachem Zoom und ein passendes Display je nach Anforderung.

Für flexible Umgebungen empfiehlt der Distributor die mobile All-in-One-Einheit DTEN D7. Speziell für Zoom Rooms konzipiert, bietet das interaktive Whiteboard eine integrierte 4K-Weitwinkelkamera, Lautsprecher, 16 direktionale Mikrofone und umfassende Kollaborationsfunktionen. Mit den Bildschirmdiagonalen 55 Zoll oder 75 Zoll lässt es sich mit dem optional erhältlichen rollbaren Aufsteller in jedem Meetingraum einsetzen.

Vertriebsmodell bietet einfachen Einstieg in UC-Markt

Kern & Stelly will Händlern und kleineren VARs den Einstieg in Großprojekte im Bereich Unified Communications so einfach wie möglich machen. Hier sei das maklerbasierte Zoom-Vertriebsmodell von Vorteil, bei dem Kern & Stelly als Hauptvertriebspartner Resellern die Vermarktung von Zoom Lizenzen als Agent Partner mit deutschem Partnervertrag und monatlicher Provisionszahlung anbietet.

Im Gegenzug erhält der Partner einen einfachen und sicheren Vertriebsprozess mit speziellen Angeboten aus dem Master Agent-Modell von Zoom. Die umfassende Unterstützung durch Kern & Stelly ergänzt das Agent-Modell mit fundierter Beratung oder bei Ausschreibungen sowie der Projektumsetzung.