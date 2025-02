Mit Morten Boll hat sich die Midwich Group mit dem deutschen Tochterunternehmen Kern & Stelly die Dienste eines erfahrenen UC-Spezialisten gesichert. Boll war bei Microsoft als EMEA Distribution Lead für das Teams-Geschäft zuständig und gilt als Kenner der UC-Branche.

Der ehemalige Microsoft-Manager übernimmt die bisherigen Aufgaben von Roman Klinke. Er soll nun als als Global UC-Director die Umsetzung der definierten UC-Strategie vorantreiben und ein schlagkräftiges, globales UC-Team führen.

Der UC-Bereich bekam durch Übernahme des UC-Geschäftsbereichs der Elink Distribution AG durch die Kern Stelly Medientechnik GmbH im Jahr 2021 stärkeres Gewicht in der Gruppe. Wachstumsmarkt zu einem zentralen Akteur der DACH-Distributionslandschaft werden.

Laut Kern & Stelly habe man dieses Ziel "erfolgreich erreicht". In den vergangenen zwölf Monaten habe sich Roman Klinke darauf konzentriert, die UC-Strategie der Midwich-Gruppe aktiv mitzugestalten und damit sowohl die Gruppe als auch Kern & Stelly für die Zukunft ideal aufzustellen. "Mein großer Dank geht an Roman Klinke, der durch die Integration des UC-Geschäfts von der Elink zu Kern & Stelly maßgeblich zum Wachstum beigetragen hat", betont Kern & Stelly-Geschäftsführer Gerd Holl. Von Boll erhofft er sich, dass dieser den weiteren Ausbau der strategischen Partnerschaft mit Microsoft voranbringen wird.

Klinke suchte eigenen Nachfolger

Klinke war bei der Suche nach seinem Nachfolger maßgeblich beteiligt: "Ich freue mich heute daher besonders, dass ich Morten Boll, eine Schlüsselfigur der UC-Branche, für die Midwich-Gruppe gewinnen konnte", bekräftigt der scheidende Manager.

Boll will nun auf seinem neuen Posten auf dem etablierten Erfolg von Midwich auf dem globalen UC-Markt aufbauen und seine Branchenkenntnisse zu nutzen, um weiteres Wachstum zu fördern. "Mit der rasanten Entwicklung der Technologie und des Vertriebskanals ändern sich auch die Vertriebsmöglichkeiten", weiß der UC-Experte. Die Midwich-Gruppe spiele eine zentrale Rolle dabei, den Partnern zu helfen, ein starkes, profitables Geschäft aufzubauen - insbesondere im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, in dem Software und Dienstleistungen nahtlos in die Hardware integriert werden.

Mehr zum Thema:

Channel Excellence Awards 2025: Ausgezeichnete Hersteller und Distributoren

Gerd Holl wird Kern & Stelly-Geschäftsführer: Lutz Kern und Andreas Stelly ziehen sich zurück

Distributor für Deutschland, Österreich und die Schweiz: ViewSonic und Kern & Stelly arbeiten zusammen