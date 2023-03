Auf der ausschließlich für Fachhandelspartner der Kern & Stelly Medientechnik GmbH vorbehaltenen Medialog 2023 erwartet die Branche eine Mischung aus Messe- und Netzwerk-Event. Hier kann auf Expertenniveau mit den Ausstellern an den Ständen gesprochen und wertvolle Kontakte geknüpft werden. Die Ausstellung wird durch geführte Messe-Rundgänge vom Kern & Stelly-Produktmanagement ergänzt.

Geführte Touren durch die Messe

Es gibt pro Tag vier Touren mit den Themen "Education", "Videokonferenzen", "LED & Projektion" sowie "Smart Office / Digital Signage". Für die Besucher stehen echte Produktneuheiten und Highlights der Top-Hersteller aus den Bereichen Projektion, LED-Walls, Displays, Broadcast, Zubehör und Video Conferencing bereit. Zudem bietet die bekannte Top-Location ein herausragendes und nachhaltiges Catering, verspricht der Veranstalter.

Auf den Messeständen präsentieren sich rund 35 Hersteller, darunter Absen, Atlona, BenQ, BrightSign, Elmo, Epson, Legrand, Lenovo, LG, Sharp/NEC, Poly, Promethean, Samsung, Smart, Sony und Zoom. Hier finden sich sämtlichen Produkte, die es für einen zeitgemäßen Konferenzraum, für das Klassenzimmer oder den Bildungsbereich braucht sowie Gesamtlösungen sollen die Besucher inspirieren.

"Wir werden uns dieses Jahr noch mehr auf die Stände und die Produkte fokussieren und das mit Standführungen thematisch unterstützen", erklärt Heiko Wülfken, Marketingleiter bei Kern & Stelly. "Ein Signage-System aus Touchdisplays und ConnectSignage wird in der Halle den Besuchern per Self-Service Informationen bereitstellen. Außerdem wird es für Besucher und Aussteller bei Bedarf die Möglichkeit geben, schnell und einfach per digitaler Visitenkarte und QR-Code auf den Badges Kontaktdaten per Scan auszutauschen."

Weitere Informationen zum Programm, den Ausstellern sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter diesem Link.