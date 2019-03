Die Grafikkarten von KFA2, eine Marke der Galaxy Microsystems Ltd., erweitert seine Geforce RTX 2060 Custom-Serie um das EX 1-Click OC-Modell mit einem noch höheren Overclocking-Potenzial. Unter Gamern ist der Hersteller vor allem durch die Hall-of-Fame-Serie (HOF) bekannt.

Auf der KFA2 Geforce RTX 2060 EX 1-Click OC werkelt ein Nvidia Turing-Grafikchip TU106 mit rund 10,8 Milliarden Transistoren. Die GPU taktet standardmäßig mit 1.365 MHz und kann per 1-Click-OC-Feature auf 1.725 MHz übertaktet werden. Mit 1.920 Shader-Einheiten, einem sechs Gigabyte großen GDDR6-Grafikspeicher mit 7.000 MHz-Chips sowie dem 192-Bit-Speicherinterface gehört sie nicht zum Spitzenfeld, ist eher Mainstream.

Für das neue Modell hat KFA2 sein hauseigenes Kühlkonzept verbessert. Ein großer Aluminium-Kühlkörper sowie mehrere Kupfer-Heatpipes garantieren in Kombination mit der neuen Metall-Back-Plate geringe Temperaturen. Zwei leistungsfähige 90-mm-Axial-Lüfter kühlen mit speziell gefertigten Rotorblättern und halten zudem den Geräuschpegel niedrig.

8-Pin-PCIe Stromstecker wird benötigt

Für optische Akzente sorgt eine anpassbare RGB-Beleuchtung. Um den bei der Ausstattung noch passablen Verbrauch von 160 Watt zu gewährleisten, benötigt die Karte einen 8-Pin-PCIe-Stromstecker am Netzteil.

Die bislang kleinste RTX-Karte des Herstellers beherrscht dementsprechend auch Echtzeit-Raytracing und KI-Beschleunigung. 30 Raytracing-Kerne und 240 Tensor-Kerne sorgen laut Hersteller für genügend Performance bei Battlefield V oder Shadow of the Tomb Raider. Eine Strahlenberechnung bei Reflexionen und Licht lässt deutlich realistischere Bilder entstehen.

Als weiteres Highlight kümmert sich das neue Deep Learning Super Sampling (DLSS) um mehr Leistung in modernen Spielen. Zudem verfügen alle KFA2 Geforce RTX 2060-Karten über DirectX 12, Nvidia Gsync, Nvidia Ansel, Nvidia Highlights und natürlich Echtzeit-Raytracing.

Preis und Verfügbarkeit

Die KFA2 Geforce RTX 2060 EX 1-Click OC ist für einen UVP von 359 Euro inklusive Steuer im Handel erhältlich. Über den Generalimporteur HMC Hightech Media Components GmbH & Co. KG aus Bremen werden KFA2-Grafikkarten an den Fachhandel vertrieben.