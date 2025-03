Ingo Lücker ist bereits ein alter Hase, was seine Teilnahme am c.m.c-Kongress betrifft. In den letzten zwei Jahren präsentierte er dem Publikum, welch erstaunlichen Möglichkeiten sich durch die Anwendung von GenAI-Technologien wie ChatGPT einem eröffnen: Marketingtexte werden maschinell erstellt, Bilder und Videos ebenfalls. Aber ist das alles zulässig? Nicht unbedingt, sagt der EU-AI-Act.

Denn die dort aufgelisteten Anforderungen bringen auch klare Vorgaben für IT-Dienstleister mit. Wie diese Richtlinien umzusetzen sind und worauf Managed Service Provider bei der Implementierung der KI-Systeme bei ihren Kunden achten müssen, damit sie rechtsicher bleiben, darüber klärt Lücker in seiner Session auf.

Natürlich wird der Praktiker und Gründer der ITLeague den Interessenten auch demonstrieren, wie und wo sie am schnellsten KI-Kompetenzen erwerben und wie sie sie diese unmittelbar zum Nutzen ihrer Kunden anwenden können. "Statt bürokratischem Ballast gibt es praxisnahe Lösungen, mit denen Ihr nicht nur gesetzessicher werden, sondern Euch auch neue Umsatzchancen erschließen könnt", so wirbt Lücker selbst für seine Session.

Um KI geht es auch im Praxis-Workshop von Michael Hollmann. Der Senior Management Consultant vom Connexta-Mitglied Basys Brinova, wird aus seinen Erfahrungen in KI-Projekten berichten und glaubhaft darlegen, wie mit KI neuer Umsatz erwächst. Denn wenn man es nicht selbst macht, tun es die anderen, meint Hollmann.

KI-Technologie wird schon heute sehr intensiv beim Entwerfen von Cyber-Attacken, aber auch bei deren Abwehr eingesetzt. Hier liefern sich Cyber-Kriminelle und IT-Security-Anbieter ein spannendes Rennen. "Machine Learning"-Systeme können hier wertvolle Hilfestellung bei der Erkennung von Anomalien leisten.

Eines dieser modernen Werkzeuge ist "Threat Sync XDR" von WatchGuard. Christian Kanders, der dort als Senior Sales Engineer tätig ist, wird in seiner Session die Funktionsweise dieser Software demonstrieren. Und er bringt auch einen echte Case Study mit nach Düsseldorf mit. Es ist der Fall eines Getränkeherstellers, bei dem Security Incidents nun rascher als bisher erkannt werden. Das IT-Team kann dort - zumindest ein wenig - aufatmen.

Direkt aus der Praxis kann in Düsseldorf Wolfram Nötzel berichten. Der CIO der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister wird in einer Keynote seine KI-Strategie erläutern: Welche Sprachmodelle eignen sich für welche Anwendungsfelder? Darüber hinaus hat Nötzel auch schon Ideen entwickelt, womit Managed Service Provider unter Zuhilfenahme von KI-Technologien bei ihm punkten könnten: Etwa bei der Integration unterschiedlicher Plattformen oder bei der Automatisierung von Routineaufgaben.

