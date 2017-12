Was wird 2018 auf die ITK-Branche zukommen? Wir haben die wichtigsten Unternehmen im ITK-Channel zu ihrer Einschätzung befragt. Als Grundlage für die Auswahl der befragten Unternehmen waren die Top-Platzierungen in den jeweiligen Hersteller- und Distributoren-Kategorien bei denChannel Excellence Awards, die von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit der GfK vergeben wurden. Die Ergebnisse können Siehiernachlesen. Auch 2018 werden die Channel Excellence Awards verliehen: Auf einer feierlichenGalaam 1. Februar in der alten Bayerischen Staatsbank in München werden wieder die Besten des Channels ausgezeichnet.

Herr Bieler, wie schätzen Sie die Aussichten der ITK-Branche für 2018 ein?

Gregor Bieler, General Manager Partner Organisation bei Microsoft Deutschland:Alle wichtigen Experten, darunter jüngst die OECD, gehen für den Standort Deutschland von einem soliden Wirtschaftswachstum 2018 aus. Davon wird die ITK-Branche profitieren, denn IT spielt mittlerweile bei allen Innovationen und Investitionen eine Schlüsselrolle. Allerdings ist das kein Selbstläufer; als Anbieter müssen wir die Unternehmen weiter von den Vorteilen der Cloud, des Internet der Dinge (IoT, Internet of Things) oder künstlicher Intelligenz (KI) überzeugen. Und der Staat muss weiter in die IT-Infrastruktur investieren, unter anderem für einen flächendeckenden Breitbandausbau.

Was kommt 2018 auf Ihr Unternehmen zu?

Gregor Bieler, Microsoft:Unsere wichtigste strategische Aufgabe bleibt die Stärkung unserer Partner in Deutschland: Mehr als 30.000 IT-Dienstleister arbeiten vor allem im Mittelstand daran, die Digitalisierung in die Praxis umzusetzen. Aber das ist kein abstrakter Prozess, sondern mit der eigenen Transformation von Geschäftsmodellen und Produkten verbunden. Digitalisierung für alle ist nicht nur das, was wir bei anderen sehen wollen, sondern auch bei uns und unseren Partnern. Wir werden auch 2018 der "Enabler" sein, der die digitale Transformation in Deutschland möglich macht und beschleunigt.

Was werden 2018 die Trends in Ihrem Geschäftsumfeld sein?

Gregor Bieler:Künstliche Intelligenz, Mixed Reality, Edge Computing, das Internet der Dinge: Wir bieten wie kein anderer Hersteller alle Plattformen, Infrastrukturen und - gemeinsam mit unseren Partnern - Lösungen und Services, die Unternehmen brauchen, um sich digital neu erfinden und an der Digitalisierung teilhaben zu können. Wir werden all das im kommenden Jahr noch viel "handlicher" machen, so dass sich unsere Unternehmenskunden voll auf die Realisierung ihrer Digitalprojekte konzentrieren können und sich nicht mehr als unbedingt nötig um Administration und Wartung kümmern müssen.