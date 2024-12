Awards gibt es viele, aber die Auszeichung als kundenfreundlichster IT-Dienstleister bzw. Managed Service Provider (MSP) ist einzigartig in Deutschland.

Denn wir lassen keine "Jury" über den Erfolg von IT-Dienstleistern "abstimmen", auch die Präsenz in Sozialen Medien ist für uns kein valides Kriterium für die Bedeutung von Service Providern. Unserer Meinung nach zählen ausschließlich die Resultate der von diesen IT-Dienstleistern bei ihren Kunden durchgeführten IT-Projekte.

Und deshalb befragen wir ausschließlich Kunden zu der Qualität der bei ihnen erbrachten externen IT-Dienstleistungen. Jahr für Jahr geben dabei fast 3.000 Entscheider aus IT-Anwenderunternehmen ihr Urteil ab. Die Umfrage selbst und auch die Auswertung haben wir von dem unabhängigen und renommierten Martkforschngsinstitut iSCM Institute durchführen lassen.

Und wer könnte daher besser geeignet sein, uns eine Einschätzung für das Channel-Jahr 2025 zu geben, als die Besten der Branche? Als kundenfreunlichster IT-Dienstleister in der Umsatzklasse 4 wurde 2024 Ext-Com IT ausgezeichnet.

Micha Pfisterer, Geschäftsführer bei Ext-Com IT, zum Jahr 2025:

Micha, was erwartest Du persönlich vom Jahr 2025?

Micha Pfisterer, Geschäftsführer bei Ext-Com IT: Das Jahr 2025 steht für mich ganz im Zeichen der Weiterentwicklung zu einer Unternehmensgruppe. Wir werden unsere Softwareentwicklungsabteilung mit dem Software Produkt „myDashboard“ aus unserem Systemhaus Ext-Com IT ausgliedern und in eine eigenständige GmbH überführen. Zudem legen wir großen Wert auf den weiteren Ausbau unserer Führungsebenen, um die Weichen für nachhaltiges Wachstum und effiziente Strukturen zu stellen. Themen wie Automatisierung und die Begeisterung unserer Kunden bleiben weiterhin zentrale Schwerpunkte unserer Arbeit.

Welche Pläne hat Euer Unternehmen für das Jahr 2025?

Micha Pfisterer: Für die Ext-Com IT GmbH erwarten wir auch im kommenden Jahr ein solides Wachstum. Unser Ziel ist es, unsere Position als einer der führenden IT-Dienstleister und Managed Service Provider (MSPs) zu festigen. Besonders im Bereich IT-Security werden wir unser Portfolio weiter ausbauen, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Gleichzeitig ist es uns wichtig, unsere regionale Bekanntheit zu stärken und die Marktführerschaft im Großraum München im Bereich IT-Outsourcing für Unternehmen mit 20 bis 200 Arbeitsplätzen anzustreben.

Welche wichtigen Entwicklungen und Trends seht Ihr speziell in Eurem Betätigungsfeld?

Micha Pfisterer: Ein weiteres Schlüsselthema ist für mich die Künstliche Intelligenz. Ich bin überzeugt, dass KI gekommen ist, um zu bleiben. IT-Dienstleister, die diese Technologie nicht mindestens in ihre internen Prozesse integrieren, riskieren langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig erwarten unsere Kunden zunehmend, dass wir ihnen dabei helfen, KI sinnvoll und effizient in ihre eigenen Geschäftsprozesse zu integrieren. Wir sehen es als unsere Aufgabe, sie auf diesem Weg zu begleiten und mit innovativen Lösungen zu unterstützen.