KI und Machine Learning prägen bereits heute unsere Welt. Im neuen TecChannel Compact erfahren Sie alles, was Sie zu KI und Machine Learning wissen müssen. In der aktuellen Ausgabe finden Sie nicht nur Hintergrundwissen zu den beiden großen Zukunftsthemen, sondern auch zahlreiche Praxisbeispiele. Etwa, wie KI bereits heute Unternehmen beim Recruiting unterstützt, um die passenden Talente zu finden. Oder lesen Sie, wie KI in der Medizin bei der Herzvorsorge hilft, oder Parkinson frühzeitig erkennen kann.Aber auch beim Umweltschutz unterstützen KI und Machine Learning, um etwa den Gesundheitszustand des Great Barrier Reef zu ermitteln und es besser schützen können. Diese und andere praktische Beispiele finden Sie im neuen TecChannel Compact.

Die aktuelle TecChannel-Compact-Ausgabe versorgt die Leser darüber hinaus mit praktischem Fachwissen. So erhalten Sie Tipps für eine erfolgreiche KI-Strategie. Ebenso erhalten Sie Hilfe bei der Suche nach den passenden Tools und erfahren etwa, was Sie für Robotic Process Automation (RPA) benötigen. Ebenso zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Chatbots auf. Ein eigenes Kapitel widmet sich zudem den aktuellen Trends in Sachen KI und Machine Learning. Auch das Thema Security kommt nicht zur kurz - lesen Sie, wie Angreifer KI und Machine Learning nutzen und auf der anderen Seite etwa Visa mit der Technik gegen Betrug kämpft.

Diese Themen finden Sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 11/2022:

Trends

Künstliche Intelligenz findet Talente: Wie KI das Personalwesen auf den Kopf stellt

Künstliche Intelligenz: Was sind Deepfakes?

KI und Nachhaltigkeit: Grüne Daten

Fachkräftemangel: KI für besseres Mitarbeitermanagement

Software-Bots vs. Great Resignation: Tessi übernimmt die monotonen Aufgaben

Affective Computing: Wie KI Emotionen analysiert

Quanten-Computing für die Fertigungsbranche: Quantum-Reinforcement-Learning für Roboter

Wissen

Hintergrund: KI und Machine Learning - eine kleine Geschichte der Künstlichen Intelligenz

MeKIDI-Forschungsprojekt: Wie sich KI und Mensch versöhnen lassen

9 Wege: Wie Hacker mit Machine Learning angreifen

Chatbot FAQ: Was Unternehmen über Chatbots wissen müssen

Machine Learning: Was ist Deep Learning?

Machine Learning: Was ist TinyML?

Use Cases

Neural Network: KI erkennt Parkinson an Atmung

Dell hilft bei Bildanalyse: Deep Learning soll Great Barrier Reef retten

Dr. Dolittle-KI: Forscher wollen Menschen mit Tieren sprechen lassen

KI & Analytics im Zahlungsverkehr: Wie Visa gegen Betrug kämpft

Google Cloud Media CDN: YouTube trifft Machine-Learning-Analytics

MIT-Forscher bauen Merkmal-Taxonomie: Wie Menschen Machine Learning besser verstehen

Cardisiographie: Wie KI die Herzgesundheit revolutioniert

Praxis

Machine Learning: Die besten Tools für TensorFlow

Künstliche Intelligenz: So hat Ihre KI-Strategie Erfolg

Process Mining Tools: Die besten Workflow-Werkzeuge

TensorFlow vs. PyTorch vs. JAX: Deep-Learning-Frameworks im Vergleich

5 Wege: So sinken Ihre Compliance-Kosten

RPA Software: Die besten Tools für Robotic Process Automation

eBook-Download und Buch

