Die Marktforscher von Canalys sagen,dass der PC-Markt in diesem Jahr ein Plus von 8 Prozent verzeichnen wird. Dafür gibt es mehrere Gründe, vor allem ist es die Notwendigkeit alte PCs und Laptops wegen KI und dem Wechsel auf Windows1 11 (W11) auszutauschen. Gartner prognostiziert, dass KI-PCs bis 2025 über 40 Prozent aller PC-Lieferungen ausmachen werden, gegenüber 17 Prozent in diesem Jahr. Mit einem Anteil von 51 Prozent wird die Nachfrage nach KI-Laptops sogar noch höher sein als nach KI-Desktops. Für 2026 sehen deren Analysten diese Laptops als einzig sinnvolle Laptop-Option im Business-Einsatz. Dabei werden KI-Laptops auf Windows x86-Basis mit NPU dieses Marktsegment anführen. "Unternehmen erkennen die Vorteile der neuen Technologien und sehen KI und GenAI als zentrale Komponenten der Zukunft. "Die Frage ist nicht mehr, ob sie KI-PCs kaufen sollen, sondern nur noch welche", sagt Gartner-Analyst Ranjit Atwal. Der zweite positive Wachstums-Effekt ist der zunehmende Wechsel auf W11, denn viele bestehende PCs sind nicht W11-geignet. Da aber der Support für W10 in etwas über einem Jahr endet, wächst der Druck auf eine Erneuerung der PC-Flotte innerhalb der nächsten zwölf Monate. Die Marktforscher von Statcounter sehen bereits eine beschleunigte Einführung von W11. Demzufolge hatte das neue Systeme Ende September bereits einen Marktanteil von 33,37 Prozent.

Neue Features und neue Systeme benötigen neue Technologie

Die dritte wesentliche Antriebskraft für einen PC-Austausch sind die neuen Intel® Core™ Ultra Prozessoren, die eine bislang unerreichte Leistung und Skalierbarkeit bei den KI-PCs bewirken. Das liegt hauptsächlich daran, dass sie über eine neue, für KI optimierte Architektur verfügen. Hierbei arbeiten CPU, GPU und die neuen neuronalen Prozessoren (NPU) optimal zusammen, um alle KI-Aufgaben schnellstmöglich auszuführen. Das verbessert beispielsweise eine KI-gestützte Hintergrundunschärfe, die Rauschunterdrückung, das Eye-Tracking und die Bildeinrahmung. Hinzu kommt die hohe Energieeffizienz. So erzielen die Intel Core Ultra Prozessoren im Vergleich zu den vorherigem Mobilprozessorangebot eine bis zu 2,5-mal höhere KI-Inferenzleistung pro Watt.

OEMs setzen auf die neuen Prozessoren

Seitens der OEMs gibt es bereits viel Lob. "Wir setzen voll auf KI und unser umfassendes KI-PC-Portfolio ist ein starker Vorteil. Mit der Ergänzung der neuesten Intel Core Ultra Prozessoren bietet unsere Auswahl an KI-PCs jetzt noch mehr Vielseitigkeit mit Schwerpunkt auf ganztägiger Akkulaufzeit und verbesserter Grafikleistung", sagt Sam Burd, Präsident der Client Solutions Group bei Dell Technologies. Auch bei Levono ist man mit den neuen Prozessoren sehr zufrieden. "Unsere KI-PCs werden die Computertechnik revolutionieren, indem sie persönlicher, produktiver und sicherer werden. Unsere enge Partnerschaft mit Intel war maßgeblich an der gemeinsamen Entwicklung neuer KI-Geräte beteiligt, um sicherzustellen, dass die Unternehmen über die Tools verfügen, die sie benötigen, um im KI-Zeitalter erfolgreich zu sein", freut sich Luca Rossi, Executive Vice President und Präsident der Intelligent Devices Group bei Lenovo, über die neue Leistungsklasse.

Für den Channel wichtig: Administration und Geräteverfügbarkeit

Für die Channel-Partner sind aber nicht nur die Performance und die neuen KI-Features von besonderer Bedeutung - für sie geht es auch um einen einfachen Service und eine hohe Geräteverfügbarkeit. Genau an diesem Punkt kommt die Intel® vPro® Plattform ins Spiel. Sie ist schon seit geraumer Zeit im Markt und bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Produktivität für viele Endgeräte. Gerade im Zusammenhang mit W11 bietet vPro viele Vorteile. So gehört zu Intel vPro Enterprise für Windows unter anderem das Intel Stable Image Platform Program(SIPP), mit dem das Gerät mindestens 15 Monate lang mit allen Treiber- und Softwareupdates kompatibel bleibt. Damit einher geht die Garantie, dass mindestens 15 Monate lang, oder bis zur nächsten Generation, keine Hardwareänderungen vorgenommen werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Möglichkeit alle Endgeräte remote zu managen und zu warten - inklusive der Security-Patches. Hinzu kommen beachtliche Produktivitätsgewinne. In einer von Forrester Consulting durchgeführten Studie sagten 74 der Befragten, dass sie mit der Intel vPro Plattform die Kosten für die PC-Verwaltung senken konnten. Kein Wunder also, dass die großen OEMs, wie Lenovo, Dell Technologies und HP, aber auch viele ISVs und Systemhäuser, eng mit Intel kooperieren, um die Intel vPro Plattform in ihrem Umfeld so oft wie möglich einzusetzen.

Fazit

Die neuen KI-Workloads, W11 und die neuen Prozessoren haben den kommerziellen PC-Markt in Bewegung gebracht. Die erkennbaren Vorteile bei den KI-Anwendungen, der Energieeffizienz, Sicherheit und Geräteverwaltung haben einen Systemaustausch auf breiter Front ausgelöst. Hierbei kommt der vPro-Plattform eine besondere Rolle zu, da sie praktisch das Rückgrat für eine zuverlässige und administrationsarme Endgeräte-Flotte bildet. Sie bietet alles, was Business-User und Serviceorganisationen zum Endgeräte-Management benötigen.

1) Windows ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp.