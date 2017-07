Nachdem sechs Fachhandelspartner mit Also und Fujitsu in Wimbledon den Sieg für das zweite Quartal feierten, geht es nun in die dritte Runde des Fujitsu4Seasons Incentive. Ab sofort ist die Registrierung für interessierte Fachhandelspartner geöffnet. Die Teilnehmer erhalten unmittelbar nach der Anmeldung ein persönliches Umsatzziel mit Fujitsu Produkten beim Distributor.

Der Verlauf zur Zielerreichung wird tagesaktuell auf der Aktionsseite angezeigt. Bei Erreichen von persönlichen Höchstleistungen im Verkauf von Fujitsu Produkten winken wieder tolle Incentive-Preise. Auf die sechs Sieger in Q3 - es zählen die Umsätze rückwirkend seit Anfang Juli bis Ende September 2017 - wartet der Besuch eines American Football Spiels im Rahmen der NFL-London Games.

Die Gewinner fliegen vom 28. bis zum 30. Oktober 2017 von Düsseldorf nach London und erleben das Spiel der Cleveland Browns gegen die Minnesota Vikings inklusive Super Entertainment Paket mit Premiumsitz, Sektempfang, 3-Gänge Lunch, Live-Band, Cheerleaders sowie ein exklusives Meeting mit einem ehemaligen NFL-Spieler.

Neben den Hauptpreisen können weitere Gewinne abgeräumt werden. Im dritten Quartal sind das zusätzlich 40 Sachpreise in Höhe von je 40 Euro, wie etwa eine typisch amerikanische Essensbox, um das Spiel stilgerecht am TV zu verfolgen.

Darüber hinaus ist die Assemblierung der Fujitsu-Geräte Primergy, Eternus, Lifebook, Esprimo und Celsius für die beim Incentive angemeldeten Also-Kunden im Aktionszeitraum kostenlos.

Nähere Informationen zum Incentive und das Anmeldeformular sind unter diesem Link verfügbar. (KEW)