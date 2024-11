Viele von uns sind mit diesen Dingen aufgewachsen: Schreibmaschinen, Telefonzellen, Disketten Fax oder Plattenspieler haben noch vor 20 Jahren den Alltag bestimmt. Für die jüngste Generation sind viele dieser Dinge ein Rätsel, das man allenfalls aus Erzählungen, Museen oder vom Dachbodenfund kennt.

So haben laut einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom knapp drei Viertel (73 Prozent) der Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren noch nie von einer Diskette gehört, über die Hälfte (56 Prozent) wissen nicht, was ein Faxgerät ist. Unter den 6- bis 9-jährigen Kinder haben dabei sogar nur 7 Prozent schon einmal von einer Diskette gehört. Auch unter den etwas Älteren zwischen 10 und 18 Jahren kennt nur noch ein Drittel (33 Prozent) dieses Speichermedium. Auch mit dem Faxgerät können nur 7 Prozent der 6- bis 9-Jährigen heutzutage etwas anfangen, unter den 10- bis 18-Jährigen kennt es aber immerhin mehr als die Hälfte (58 Prozent). Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, für die mehr als 900 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren in Deutschland befragt wurden.

Von der Schreibmaschine haben 39 Prozent der 6-bis 9-Jährigen schon gehört, unter Kindern ab 10 Jahren 74 Prozent. "Je jünger die Kinder, desto weniger bekannt sind die Geräte, die früher mal als Meilensteine der Technik galten. Viele kennen diese nur aus Erzählungen oder Museen", weiß Sebastian Klöß, Experte für Consumer Technology beim Bitkom. Weniger als die Hälfte der 6- bis 9-Jährigen (46 Prozent) kennt noch Telefonzellen. Unter den 10- bis 18-Jährigen haben immerhin noch drei Viertel (76 Prozent) davon zumindest schon einmal gehört. "Kinder und Jugendliche wachsen heute selbstverständlich mit Smartphones auf - und somit auch damit, nicht nur ein Telefon, sondern in der Regel auch einen Fotoapparat, ein riesiges Lexikon und eine Musiksammlung ständig griffbereit zu haben", erklärt der Bitkom-Experte.

