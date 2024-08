Die Kindermann GmbH, Distributor und Hersteller von Präsentations- und Medientechnik, erweitert ihr Sortiment als exklusiver ZeeVee-Distributionspartner für Deutschland. Das US-Unternehmen ist einer der führenden Spezialisten für AV-over-IP-Signalmanagementsysteme vom Konferenzraum bis hin zur Videowand. Ab dem 1. September 2024, dem Start der Kooperation, sind die Produkte bei Kindermann erhältlich.

Konvergenz zwischen AV und IT

ZeeVee Inc., mit Sitz in Boston und Europaniederlassung in Augsburg, hat die Entwicklung der AV-/IT-Branche mit Encodern, Decodern und Software maßgeblich geprägt. Vor allem die Zuverlässigkeit, Qualität und einfache Installation der Produkte haben dem Unternehmen hohe Anerkennung in Fachkreisen eingebracht, teilt der Distributor weiter mit. Das Sortiment umfasst AV-over-IP-, RF-Modulations- und IP-Streaming-Plattformen für nahezu alle Anforderungen und bietet Lösungen für Unternehmen, Bildung, Gastgewerbe oder Einzelhandel.

"Mit der Kindermann GmbH konnten wir einen der renommiertesten Distributoren auf dem deutschen Markt als unseren Partner gewinnen", erklärt Jan Arne Rosenstein, Geschäftsführer von ZeeVee Deutschland. "Das etablierte, flächendeckende Händlernetz sowie die versierten Experten des Unternehmens werden unsere Expansion in Deutschland optimal unterstützen. Daher freuen wir uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

"Die hervorragenden AV-over-IP-Signalmanagementsysteme von ZeeVee sind die perfekte Ergänzung für unser Produktportfolio", kommentiert Thomas Gerner, Leiter Produktmanagement der Kindermann GmbH, die Vereinbarung. "Die Lösungen überzeugen mit ihrer Qualität und intuitiven Nutzung - Eigenschaften, die optimal zu unserer Philosophie passen. Mit ZeeVee konnten wir einen ausgezeichneten Spezialisten für uns gewinnen und als exklusiver Distributor in Deutschland bei unseren Kunden punkten."

Roadshow mit Testmöglichkeit

Live-Eindrücke von den ZeeVee-Produkten können Interessierte bereits auf der Kindermann Xperience Tour sammeln. Die findet im Herbst in Stuttgart am 24. September, in Wolfsburg am 26. September und in Dresden am 10. Oktober 2024 statt. Dort bietet der Distributor erste Hands-On-Erfahrungen für Händler, Fachplaner und Systemintegratoren bei entspanntem Networking.

