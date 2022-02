Der Trend zu hybriden Arbeitsmodellen, beschleunigt durch Corona, erzeugt Modelle, bei denen die Beschäftigten ein paar Tage pro Woche von zuhause arbeiten wollen. Bring Your Own Meeting (BYOM) ist laut der Kindermann GmbH aus Eibelstadt die logische Konsequenz aus der sich verändernden Arbeitsweise mit spontanen Videokonferenzen.

Mit Klick & Show K-FX kann jeder Meeting-Raum auf einfachste Weise für Hybride Teams genutzt werden. Mit USB-over-WiFi für Conferncing lassen sich vorhandene Videosoundbars, Kameras und Mikros per USB an das Klick & Show K-FX anschließen und sind so kabellos mit dem Notebook nutzbar. Dadurch, dass kein Raumaccount für das Hosting benötigt wird, werden Kosten gespart und die Kommentare und Dateien während des Meetings sind nicht öffentlich sichtbar.

Unterstützung für 1080p-Videokonferenz

Für beste Bildqualität in Videokonferenzen unterstützt das neue Klick & Show K-FX die Übertragung der Kamerabilder in Full HD-Auflösung (1920x1080) bei 30 fps und gehört damit zu den leistungsfähigsten Systemen am Markt, wirbt Kindermann.

Eine einfache Einrichtung per Startbildschirm unterstützt Erstnutzer bei der Konfiguration. Für Smartphone oder Tablet sorgt ein QR-Code für die automatisierte Einrichten der WLAN-Verbindung. Auf dem Bildschirm und dem Software Client befinden sich zudem zwei Icons, die die Verfügbarkeit und Verwendung der angeschlossenen Video- und Audiosysteme anzeigen.

Ein Typ-C- und drei Typ-A USB-Anschlüsse stehen auf Rückseite der Basiseinheit für das Anschließen des Videoequipments zur Verfügung. Eine spezielle Softwareversion erlaubt die Administration über die zentrale Verwaltung sowie das Softwaremanagement durch die IT-Abteilung.

Das neue K-FX bietet umfassende Screensharing-Möglichkeiten, ganz gleich, ob Notebooks, Tablets oder Smartphones genutzt werden. Klick & Show bietet vielfältigste Verbindungsmöglichkeiten die Inhalte per Transmitter, Software-Client, WirelessMedia App oder nativ per AirPlay, Miracast oder Chromecast auf den Bildschirm übertragen.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Klick & Show K-FX von Kindermann ist ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für sein Bundle aus Basiseinheit und zwei Transmittern (HDMI oder USB-C) beträgt 1.395 Euro, der Einzelpreis der Basiseinheit beläuft sich auf 995 Euro. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Weitergehende Informationen und die Möglichkeit für eine Demo-Version finden sich unter diesem Link.