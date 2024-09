Kingston Digital Europe Co LLP, die europäische Tochter des US-Herstellers Kingston Technology Company, Inc., kündigt die Auslieferung der NV3-Serie von PCIe 4.0 NVMe SSDs an. Der nach eigenen Angaben weltweit führende Anbieter von Speicherprodukten und Technologielösungen, zielt auf Käufer, die 4x4 NVMe PCIe-Leistung im kompakten Format suchen.

Leistungsschub für Arbeit und Spiele

Kingston bewirbt die neue NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD als robuste Speicherlösung der nächsten Generation. Die entsprechenden Hauptplatinen vorausgesetzt, sollen die Gen 4x4 NVMe angetriebenen Datenspeicher je nach Modell Geschwindigkeiten von bis zu 6.000 beim Lesen beziehungsweise 5.000 MB/s beim Schreiben bewältigen können. Durch ihr kompaktes, einseitiges M.2 2280-Design mit bis zu 4 TB Speicherplatz, sparen sie im System Platz für andere Komponenten.

Die NV3 ist derzeit in Kapazitäten von 500 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich. Die 4-TB-Variante soll im 4. Quartal 2024 bereitstehen. Die NV3 beinhaltet zusätzlich eine kostenlose Jahreslizenz von "Acronis True Image for Kingston" für ein Jahr sowie den Kingston SSD-Manager, der den Zustand und die Nutzung der Festplatte überwacht, die Firmware aktualisieren und Daten sicher löschen kann. Drei Jahre Herstellergarantie und kostenloser technischer Support sind im Kaufpreis enthalten, verspricht der Hersteller.

"Wir freuen uns, das Nutzererlebnis mit dem Next-Gen-Nachfolger NV3 aufzuwerten", sagt Tony Hollingsbee, SSD Business Manager, Kingston EMEA. "Egal, ob man aufrüstet, um den wachsenden Anforderungen der Arbeit im Home-Office gerecht zu werden, oder einen neuen Gaming-PC aufbaut - die NV3 ist so konzipiert, dass sie Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu einem attraktiven Preis bietet."