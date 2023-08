Das Angebot an PCIe-5.0-kompatiblen SSDs ist noch überschaubar. Nun will Kioxia die CD8P-Serie für professionelle Anwendungen auf den Markt bringen. Sie sollen in den Formfaktoren EDSFF (Enterprise and Data Center Standard Form Factor) E3.S sowie 2,5-Zoll (U.2) erhältlich sein und maximal 30,72 TByte fassen. Vor etwas über einem Jahr hatte das Unternehmen bereits die CD8-Serie vorgestellt.

Anknüpfung an die CD-Serie

"Mit der CD8P-Serie knüpfen wir an den Erfolg der CD-Serie an und sorgen für eine exzellente Servicequalität bei geschäftskritischen Anwendungen im Rechenzentrum", sagt Frederik Haak, Senior Manager SSD Produktmarketing bei Kioxia Europe.

Die CD8P-Serie ist nach Angaben des Herstellers in Bezug auf Leistung, Latenz, Stromverbrauch und Wärmeentwicklung an Rechenzentrumsumgebungen angepasst. Dort komme es nicht nur auf die reine Leistung, sondern auch auf einen effizienten Stromverbrauch sowie eine gute Kühlung an.

Im Vergleich zu SSDs der vorherigen Generation mit PCIe 4.0 bringen die neuen Speicher eine um 60 bis 80 Prozent erhöhte sequentielle Leseleistung, verspricht Kioxia. Beim zufälligen Lesen erreichen sie bis zu 2.000.000 IOPS und beim zufälligen Schreiben bis zu 400.000 IOPS. Die Latenzen liegen laut Hersteller bei unter 250 Mikrosekunden bei zufälligen Standard-Lese-Workloads sowie unter 1,8 Millisekunden bei gemischten Standard-Workloads.

Gefertigt werden die neuen SSDs auf Basis der fünften Generation der von Kioxia entwickelten BiCS-Flash-Technik, einem 3D-Flash-Speicher mit TLC-Technologie (Triple-Level-Cell). Das Unternehmen hat zudem einen eigenen Controller entwickelt. Derzeit liefert der Anbieter erste Laufwerke der CD8P-Serie an ausgewählte Kunden. Wann sie allgemein verfügbar sind, ist derzeit ebenso wenig bekannt wie die geplanten Preise.