Die Kioxia Europe GmbH mit Sitz in Düsseldorf kündigt für den Herbst zwei neue Solid-State Laufwerk-Serien an. Der Hersteller zeigte die Exceria Pro und Exceria G2 bereits als Demoversion auf der China Digital Entertainment Expo and Conference (ChinaJoy) vom 30. Juli bis zum 2. August 2021 in Shanghai.

Durch die Verwendung der PCIe Gen4x4 Schnittstelle ist die Exceria Pro Serie für anspruchsvolle PC-Umgebungen konzipiert. Sie bietet im Vergleich zu der auf PCIe Gen3 basierenden Exceria Plus-Serie mehr als die doppelte maximale sequenzielle Lesegeschwindigkeit. Damit verspricht Kioxia hochleistungsfähigen Speicherplatz - insbesondere für Content Creator, Grafik-Profis und Gamer.

Die aktualisierte Mainstream-Serie Exceria G2 wartet mit verbesserter Leistung und höherer Kapazität auf. Die sequenzielle Performance mit über 2.000 MB/s und einer Kapazität von bis zu 2 TB ist für Anwender gedacht, die nach einer kostengünstigen SSD-Lösung suchen.

Die neuen Kioxia-SSDs sind mit dem „BiCS FLASH 3D“-Flashspeicher von Kioxia ausgestattet und verwenden den einseitigen Formfaktor M.2 2280, der sowohl für Desktops als auch für Notebooks geeignet ist. Beide Serien unterstützen auch das SSD-Verwaltungsdienstprogramm von Kioxia, welches die Kontrolle über Wartung, Überwachung, SSD-Einstellungen ermöglicht und weitere Informationen über die SSD anzeigt.

Die Kioxia Exceria Pro und Exceria G2 sollen im vierten Quartal 2021 auf den Markt kommen und bei Distributoren und Online-Händlern käuflich sein.