kiwiko sucht vor allem Systemhäuser, die Software-nahe Dienstleistungen erbringen könnten, vorzugsweise remote. Denn diese Dienstleister müssen nach Ansicht von kiwoko-Gründer Jablonski keinesfalls dauernd beim Kunden vor Ort präsent sein, es reicht, wenn sie ihre Arbeit rasch und zur vollsten Zufriedenheit des Kunden erledigen.

Anders sieht es hingegen bei Hardware-nahen Dienstleistungen aus, etwa bei der Implementierung von Komponenten und bei hardwareabhängigen Managed Services - da möchte der Endkunde schon gerne mit dem regionalen Dienstleister seiner Wahl zusammenarbeiten.

Aufgrund dieser Erkenntnis soll der Beitritt zu kiwiko den potentiellen neuen Partner möglichst einfach gemacht werden. Trotzdem: Die qualitativen und persönlichen Anforderungen für eine Partnerschaft mit der kiwiko eG bleiben weiterhin auf hohem Niveau. "Interessenten, auch Startups mit besonders innovativen Geschäftsfeldern, sind herzlich willkommen und dürfen sich gerne bei uns melden", erläutert kiwiko-Vorstand und Mitgründer Matthias Jablonski.

Auf Generalversammlung Ende Juni 2019 in Espenau bei Kassel nahm die kiwiko eG außerdem tiefgehende Personalveränderungen vor: Matthias Jablonski bekam einen neuen Vorstandskollegen an die Seite gestellt.

Michael Illig, bisher im Vorstand der Systemhaus-Genossenschaft, übergab die Verantwortung an Jan Bindig, Geschäftsführer der Bindig Media GmbH. "Es hat sehr viel Freude bereitet für die kiwiko eG drei Jahre lang als Vorstand tätig zu sein. Ich möchte nun jemand anderem den Weg öffnen, sich aktiv als Vorstand ins Geschehen einzubringen. Selbstverständlich stehe ich der kiwiko auch als Mitglied weiterhin proaktiv zur Seite. Sehr gefreut hat mich, dass wir mit Jan Bindig einen sehr engagierten und erfahrenen Genossen für die Funktion des Vorstands gewinnen konnten", so Michael Illig, Geschäftsführer der bükotec GmbH.

Der neue kiwiko-Vorstand will sich nun verstärkt dem Content-Marketing bei der Systemhaus-Genossenschaft widmen. Als Online-Marketing-Experte ist Jan Bindig dafür auch bestens geeignet: "Content-Marketing bekommt eine immer wichtigere Relevanz. Wir möchten unsere gemeinsamen Endkunden zukünftig mit beratenden, informierenden, und weiteren interessanten Inhalten ansprechen. Dabei unterstützen wir auch unsere Partner, ihre eigene Reichweite zu optimieren. Die Anforderungen an gute Inhalte sind in vielen Themenbereichen enorm angestiegen. Kompetenz, Kreativität und Flexibilität muss hier in einem geeigneten Maß optimiert werden", meint der Geschäftsführer der Bindig Media GmbH.

Keine Veränderungen gab es hingegen im Aufsichtsrat der kiwiko eG: Patrick Kruse, Stefan Rupp und Heino Deubner wurden von den Mitgliedern der Generalversammlung einstimmig wiedergewählt.