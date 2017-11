Die Kiwiko e.G., ein seit 2016 gegründeter ITK-Verbund mit Hauptsitz im westfälischen Welver, hat bei ihrem fünften Treffen am 15. November 2017 den Fokus auf noch intensivere Zusammenarbeit gesetzt. Michael Illig und Matthias Jablonski, Vorstände der Kiwiko, stellten eine Erweiterung der Kompetenzen seit dem letzten Treffen fest.

Auch zahlenmäßig ist die Kiwiko gewachsen. Die neuen Mitglieder der Genossenschaft sind connectiv! eSolutions GmbH aus Lingen, Delta Systemtechnik Horn GmbH aus Bruchsal, die Sila Consulting GmbH aus Borken sowie die CompuTech GmbH aus Linden.

Im Vorfeld der Veranstaltung bildeten sich aus zehn aktuellen Themenfeldern sechs Arbeitsgruppen, die sich mit den Themen "Service", "DSGVO", "Online Marketing", "Unternehmen", "Cloud Readiness" und "Training" beschäftigten. Bis zum nächsten Partnertreffen im Frühjahr nächsten Jahres sollen bereits einige Ideen aus den Workshops umgesetzt sein.

» Rechtsseminar zur DSGVO Nach unserem Rechtseminar am 18. Januar 2018 können Sie dem Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) am 25. Mai 2018 gelassen entgegenblicken. Hier anmelden!

"Die Partner haben hochmotiviert ihren Beitrag in den Workshops geleistet und Ideen und Initiativen zur Bündelung der unterschiedlichen Kompetenzen entwickelt. In den Arbeitsgruppen wurden verbindlich Folgetermine vereinbart, um die erarbeiteten Vorschläge in die Tat umzusetzen. Entscheidend für den Erfolg unserer Aktivitäten ist, dass die Partner ihre eigenen konkreten Vorstellungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit umsetzen und nicht die strategischen Vorgaben einer Dachorganisation", erklärt Matthias Jablonski.

Bei der gemeinsamen Abendveranstaltung wurde bis in die frühen Morgenstunden noch reichlich diskutiert und gefachsimpelt. Interessenten können gerne unter info@kiwiko-eg.com nähere Informationen anfordern. (KEW)