Die Website https://www.kiwiko-eg.com/ überzeugt mit einem modernen Design. Als Kunde oder Mitglied der Genossenschaft findet man rasch, wonach man sucht: Partnerliste, Know-how-Datenbank, ein Projektanfrage-Tool und eine Jobbörse. Das Menü ist übersichtlich und weitgehend selbsterklärend. Interessenten erhalten schnell einen Überblick über das Leistungsspektrum der Kiwiko-Systemhäuser.

Der neue Webauftritt der Genossenschaft ist darauf ausgelegt, Projektanfragen für die Verbundpartner zu generieren. Über eine Suchmaske können potentielle Kunden den für sie passenden IT-Dienstleister finden - den in der eigenen Region und/oder den mit den richtigen Kompetenzen. Interessenten können sich sofort über ein Kontaktformular mit dem gewünschten Kiwiko-Partner in Verbindung setzen oder auch direkt den gelisteten Ansprechpartner telefonisch/per E-Mail kontaktieren. Denn die einzelnen Kiwiko-Mitglieder gestalten ihre "Visitenkarten" auf der Kiwiko-Website in Eigenregie. Sie sind frei in der Gestaltung ihrer Botschaft, ihrer Kompetenzen, der ausgewählten Fotos und Videos.

Dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Besonders großen Wert legt Kiwiko darauf, ihre Mitglieder bei der Mitarbeiter-Akquise zu unterstützen. Das beginnt mit Tipps beim Erstellen der Stellenausschreibung, geht über das Platzieren der Stellenanzeige in der eigenen Jobbörse bis hin zur Beratung und zum Support im nachgelagerten Bewerbungsprozess.

Im Backend ist die Kiwiko-Jobbörse an Systeme des Recruiting Spezialisten Zvoove digital angebunden. Damit werden sämtliche Prozesse im Hintergrund abgebildet - natürlich DSGVO-konform. Mit der Integration der Google Cloud Services können Bewerber auch eine Standort- und Umkreissuche durchführen. Nachgelagert werden den Interessierten auch passende Jobs aus der Datenbank von Stepstone angeboten.

"Der Bewerberprozess muss so einfach wie möglich vonstatten gehen - bei gleichzeitig höchsten Datenschutzanforderungen. Allein die Filterfunktion und Darstellung der Stellenangebote müssen auf allen mobilen Endgeräten perfekt funktionieren.", berichtet Sascha Kraft, der mit seinem Unternehmen Delta Systemtechnik Horn GmbH den Recruiting-Prozess in der Kiwiko eG maßgeblich unterstützt. Jan Bindig, Geschäftsführer der Kiwiko-Partners Bindig Media GmbH, legt großen Wert darauf, dass der Interessent innerhalb von 24 Stunden eine Antwort auf seine Bewerbung erhält. Und dabei hat er vor allem Kandidaten für die vielen offenen Ausbildungsstellen innerhalb der Kooperation im Visier.

