Der Zahlungsdienstleister Klarna hat seinen Jahresabschluss 2017 veröffentlicht. Demzufolge war das vergangene Jahr ein Rekordjahr für das Unternehmen, mit einem weltweiten Umsatzwachstum von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zudem freut sich Klarna über 26.000 neue Händler und 19 Millionen neue Nutzer. Zwölf Jahre nach der Unternehmensgründung setzen rund 89.000 Online-Shops in 14 Ländern auf die neu lizenzierte schwedische Bank und profitieren von den innovativen Bezahllösungen.

Insbesondere in der DACH-Region ist Klarna stark gewachsen. Noch vor ein paar Jahren stand das junge FinTech-Start-Up übermächtig erscheinenden Zahlungsanbietern als Herausforderer gegenüber - heute zählen die 2013 übernommene Sofortüberweisung sowie Klarna Raten- und Rechnungskauf zu den beliebtesten Bezahlmethoden im deutschsprachigen E-Commerce. Den Erfolg begründet Sebastian Siemiatkowski, Klarna Mitgründer und CEO, mit der Benutzerfreundlichkeit der Produkte: "Wir sehen uns selbst als die Speerspitze der FinTechs und arbeiten hart daran, Bezahlerlebnisse für Endkunden und Händler so einfach wie möglich zu gestalten."

Überdurchschnittliches Wachstum in der DACH-Region

In Deutschland, Österreich und der Schweiz verzeichnet das Unternehmen in 2017 ein Umsatzwachstum von 47 Prozent. Vergangenes Jahr nutzten rund 6 Millionen Online-Shopper Klarna erstmalig in DACH. Der aktive Kundenstamm - jene, die regelmäßig mit Klarna bezahlen - wuchs um 35 Prozent. Um den Erfolgstrend fortzusetzen arbeitet der Zahlungsanbieter weiter an neuen Features. So hat das Unternehmen zu Beginn des Jahres die Klarna-App gelauncht, die für mehr Überblick beim Online-Shopping sorgen soll und unter anderem "smooothes" Bezahlen mit nur einem Klick ermöglicht. Mit der Übernahme von BillPay und dem Start der Wavy-App wurde das Portfolio erweitert. Zusammen mit Sofortüberweisung wurde BillPay unter der Klarna-Dachmarke gruppiert. Unter dem Begriff "Smoooth Payments" führte Klarna ein Rebranding durch, das insbesondere auf die neuen Produkte für Endkonsumenten einzahlt: "Zahl mit einem Klick", "Pausiere deine Rechnung bei Rücksendung" und "Verschieb deine Zahlungsfrist".

Mit Erteilung der Banklizenz für Klarna AB in Schweden und Gewinn der Brightfolk-Group und Bestseller-Holding, Permira und Visa Group als neue Investoren sieht Sebastian Siemiatkowski die Weichen für ein noch erfolgreicheres Jahr 2018 gestellt: "E-Commerce und mobiles Bezahlen entwickeln sich rasend schnell. Wir freuen uns einen führenden Part bei dieser Entwicklung zu übernehmen, den Fortschritt aktiv mitzugestalten und dadurch unseren Kunden das Einkaufen erheblich zu erleichtern." (mh)